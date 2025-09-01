“Bienvenue Julio”, así presentaron a Julio Enciso en Francia

Tras varios días de incertidumbre, finalmente Julio Enciso fue presentado como nuevo jugador del Racing de Estrasburgo, que milita en la Ligue 1. El contrato del jugador paraguayo es hasta el 2029.

La novela protagonizada por el ofensivo guaraní contó con varios capítulos que hasta se insinuó que no se realizaría la compra por no haber superado una de las pruebas médicas a la que lo sometieron. Sin embargo, Julio Enciso hoy se convirtió en manera oficial en futbolista del conjunto francés. “Bienvenue Julio”, dice el club en sus redes sociales.

48° 34′ 49″ N, 7° 44′ 29″ E 🧭



𝐍𝐨𝐮𝐬, au coeur de la Petite-France. pic.twitter.com/DFiHxRKB6r — Racing Club de Strasbourg Alsace (@RCSA) September 1, 2025

Fue por este tema que el atleta pidió no ser llamado por Gustavo Alfaro, seleccionador de Paraguay, para el último combo de las Eliminatorias Sudamericanas.

El Racing de Estrasburgo se convierte en el cuarto club de Julio Enciso, que debutó en Libertad en 2019, fue adquirido por el Brighton y fue cedido al Ipswich Town. El Grupo BlueCo, dueño de la entidad francesa, también es el mismo que maneja al Chelsea por lo que el atacante tiene altas chances de pasar nuevamente a la Premier League.