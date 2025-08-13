Asunción recibe a cientos de hinchas de Estudiantes y River Plate

Hasta la mañana de este miércoles, tres buses con unos 60 seguidores cada uno atravesaron desde territorio argentino a Paraguay para el choque que protagonizarán Estudiantes de La Plata y Cerro Porteño en el estadio General Pablo Rojas, conocido como ‘La Nueva Olla’, declaró el director de Migraciones, Jorge Kronawetter.

El funcionario destacó que también se espera el arribo de más de 15 buses con aficionados de River Plate, que este jueves se enfrentará a Libertad en el estadio La Huerta.

Kronawetter señaló que la mayor afluencia de fanáticos se registra por el puesto de control migratorio de la localidad paraguaya de Puerto Falcón, fronteriza con la argentina de Clorinda y ubicada a unos 26 kilómetros de Asunción.

También se espera la entrada de viajeros por los puntos fronterizos en las ciudades de Misiones y Encarnación (sur), agregó el director de Migraciones, quien destacó que cuentan con la colaboración de la Gendarmería Nacional de Argentina.

Los partidos de octavos de final de la Libertadores tendrán lugar al tiempo que Paraguay acoge los II Juegos Panamericanos Junior, que reunirán hasta el próximo 23 de agosto a unos 4.000 atletas de 41 países.