Antolín Alcaraz, retirado, quiere seguir con trabajo de campo

El paraguayo Antolín Alcaraz puso fin a su exitosa carrera deportiva a sus 41 años de edad, el sábado pasado en un partido en el que el Decano recibió la visita de Libertad, el último campeón del fútbol paraguayo, en el marco de la fecha 21 del torneo Clausura 2023.

Tras colgar oficialmente los botines, el ex central se dedicará a la dirección técnica, tal como confirmó este lunes en conversación con Fútbol a lo Grande por radio Monumental 1080 AM.

La entidad de Para Uno le ofreció el cargo de gerente, pero él prefirió seguir vestido de corto. Incluso avanzó que ya tiene conformado su cuerpo técnico. “No me veo entre cuatro paredes (haciendo trabajo de oficina), todavía me veo en el campo de juego”, expuso al respecto.

Según las informaciones periodísticas, el club franjeado tiene intenciones de ubicarlo en la categoría Reserva, tal como inició en su momento Julio César Cáceres. “Yo no descarto nada, me he preparado como entrenador, lo que venga será aceptado. Conozco como es la institución, casi a todos los chicos, ellos tienen la última decisión”, apuntó.

GRAN FRACASO. En otro momento, Alcaraz calificó como gran fracaso no haber clasificado a la Copa Libertadores del próximo año. “Es complicado, porque no era lo que esperábamos, no era lo que nos propusimos al comienzo de año. Es un fracaso para todos”, sentenció.

Con la caída frente al Gumarelo por 3-1, en Para Uno, Olimpia se quedó matemáticamente sin chances de clasificar al máximo certamen de clubes del próximo año. Está con 28 unidades, en el cuarto lugar de la tabla, y se deberá conformar con la Copa Sudamericana.