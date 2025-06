Acuerdan de palabra retorno de Alex Arce a Independiente

De esta manera y a pesar de que se habló del interés de mercados con más poder económico, el atacante volvería a Rivadavia.

En conversación con FALG, por Monumental 1080 AM, el agente de Arce, Miguel Gareppe, confirmó las negociaciones con Independiente, aunque reconoció que “todavía no me llamaron” para arreglar los intereses del jugador.

Gareppe justificó el traspaso al fútbol argentino, donde “hay carencia de nueves”, y además “Alex cuando jugó hizo bien las cosas” en Independiente.

“No lo veo mal en lo deportivo, porque (Independiente) tuvo muy buen semestre, hizo muy buena campaña, incluso fue a los playoffs de la Liga argentina, que es una liga muy atractiva”, reflexionó. Arce quiere “seguir marcando goles y mantenerse en el radar de la Selección”, aseguró.

CIFRA. 28 goles en 37 partidos marcó Alex Arce en su primera etapa con la camiseta del Independiente Rivadavia.