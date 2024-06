A un día de la definición

Libertad visitará este miércoles en el Defensores del Chaco a Olimpia, desde las 18:00. Al Gumarelo solo le bastará con empatar para asegurar el tricampeonato, el título 25 de su vida institucional.

El titular gumarelo, Rubén Di Tore, se mostró optimista en la entrevista con FALG; sin embargo, aún no quiere cantar victoria. “Es lo que hace apasionante al fútbol, nada es seguro. Primero, tenemos que estar tranquilos para jugar el partido el miércoles (mañana). Todos nos pintan como favoritos, pero no hemos ganado nada. Tenemos que jugar el partido”, expresó. Confesó, además, que no tendrán bajas para el partido definitorio.

Por otra parte, sostuvo que el ambiente es favorable después de la derrota de su rival directo por el título: Cerro Porteño. “Lo que ha cambiado es el ambiente, estamos plenamente íntegros y confiados. Tuvimos un par de traspiés en el campeonato que lo aprovechó Cerro Porteño”.

Por último, Di Tore agradeció por ampliar la cantidad de tiques para el Guma: “Agradecemos a la dirigencia de Olimpia por ceder más espacio”, finalizó.

Libertad va por su estrella 25 en Primera División. Mañana visita a Olimpia en el clásico.

297 partidos han disputado gumarelos y franjeados en Primera. Libertad ganó 93, empataron 79 y 125 para la “O”.