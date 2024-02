Víctor Bernay lamenta el empate: “No era lo que venimos a buscar”

Tras un partido muy luchado, poco vistoso a lo largo de 96 minutos, Olimpia y Cerro Porteño empataron 1-1 en una nueva edición del superclásico del fútbol paraguayo, disputado este sábado en el estadio Defensores del Chaco en el marco de la fecha 6 del torneo Apertura 2024.

Tras este resultado, Víctor Bernay analizó el juego en conferencia de prensa y asumió que su equipo dividió la posesión, excepto los primeros 10 minutos, y falló en su búsqueda.

“Empezamos a dividir el balón y el partido no era para dividirlo, porque el rival tenía dos puntas reverenciales, y nosotros sabíamos que debíamos manejar la posesión, dividimos y no tuvimos el protagonismo de la posesión”, señaló.

“Por suerte en una detenida pudimos empatar el juego, pero no era lo que queríamos ni lo que venimos a buscar”, añadió por la acción en el complemento que posibilitó el empate.

En otro momento, el adiestrador argentino defendió su trabajo al frente del Ciclón y aseguró que no están en una mala racha. Citó que en 13 partidos en el torneo Clausura 2023 y en 6 en lo que lleva el Apertura 2024 aún no conocen de derrotas. “Estás buscando algo que no hay. Es fácil posicionar algo en la gente y eso a mí no me gusta”, sentenció.

En seis presencias, el elenco de Barrio Obrero tiene nueve unidades. Comenzó bien en el campeonato pero en los últimos tres partidos decayó mucho en su productividad.