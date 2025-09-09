Trinidense se impuso con autoridad

Sportivo Trinidense se impuso por la mínima (1-0) ante Ameliano en el único duelo de la jornada del lunes, que marcó el cierre de la fecha 11.

El dueño de casa aprovechó la primera oportunidad clara para posteriormente cuidar el marcador favorable hasta el final. Este triunfo le permite al equipo de José Arrúa culminar la primera rueda en el tercer lugar en la tabla de clasificación.

En cuanto al trámite del partido, Gustavo Viera a los 5’ convirtió el tanto de apertura. Posteriormente, el equipo local apostó a la circulación del balón y supo además cortar los circuitos de la V Azulada cuando este tomaba protagonismo en el duelo.

Elvio Vera, el delantero de Ameliano, se puso el equipo al hombro y buscó por todos los caminos llegar al tanto de la paridad.

En la complementaria, en medio de una lluvia tenue, el partido fue friccionado y con muchas pausas, que beneficiaron finalmente al local.