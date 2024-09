Tras hechos de violencia, San Lorenzo pide la renuncia de Ortigoza

En un comunicado oficial difundido hoy, la entidad azulgrana “decide exigirle al vocal titular Néstor Ezequiel Ortigoza que presente su renuncia al cargo, ya que su accionar no representa los valores” de la institución.

Este comunicado llega poco después de que se hayan viralizado unas imágenes del exfutbolista de Argentinos Juniors, Rosario y San Lorenzo, entre otros, en las que se le ve maltratando a su pareja, Lucía Cassiau, en un video grabado por las cámaras de seguridad del hogar.

Estos sucesos llegan después de que ella ya presentase en agosto una denuncia contra él por violencia machista y en medio del proceso de separación de la pareja, que tiene dos hijos.

Según medios locales, el mes pasado la Policía registró el domicilio de ella, donde fueron halladas varias armas de fuego y municiones, todas de su propiedad.

Hasta ese momento, Ortigoza era el encargado del fútbol profesional en el club argentino, pero, por desavenencias con el actual presidente, Marcelo Moretti, fue desplazado al puesto de vocal.

“El club ha tenido en cuenta los derechos y obligaciones incorporados en nuestra Constitución Nacional, en los Tratados Internacionales de Derechos Humanos, como la Convención Belem Do Para, y especialmente en el art. 7 inc. e) de la Ley de Protección Integral para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres (N° 26.485), el cual incentiva a la cooperación y participación de las entidades privadas y los actores públicos no estatales en la lucha para erradicar la violencia de género, el propio protocolo que ampara a nuestra institución en este sentido y con la asistencia de la Subcomisión de Género y Diversidad”, concluyó el comunicado oficial del club.

Ortigoza, de nacionalidad paraguaya y argentina, fue internacional por la Albirroja, alcanzando los cuartos de final del Mundial 2010 y el subcampeonato de la Copa América 2011. Además, integró el plantel de San Lorenzo que logró la mayor conquista de la entidad azulgrana, la Copa Libertadores 2014. EFE