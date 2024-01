Santander tiene sondeos de Brasil

El delantero paraguayo Federico Santander, en charla con el Extra de Fútbol a lo Grande por Radio Monumental, hizo un comentario sobre lo que fue el cierre del año con el Legendario y dijo que busca opciones para la temporada 2024.

“El segundo semestre con Guaraní no fue como me esperaba. Quería continuar, pero me llamó el presidente diciéndome que el presupuesto del club era muy bajo”, expresó el ariete goleador.

En la actualidad “el Ropero” se encuentra analizando las opciones que tiene sobre la mesa y contó que Brasil sería uno de los posibles destinos. “Del exterior tengo varios sondeos, de la Serie A de Brasil”, agregó.