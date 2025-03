Salón: En marcha la gran fiesta del Nacional

En las cuatro localidades, autoridades participaron de los actos de apertura, siendo en Villa Elisa el epicentro de la inauguración en la que participo el presidente de la Asociación Mundial de Futsal (AMF) y FPFS, Rolando Alarcón Ríos.

En la fecha 1 por el Grupo A, en Villa Elisa, el local de entrada venció a Piquete Cue 5-3. En otros duelos: Itacurubi 2-2 Paranaense y Horqueta 4-3 Villa Elisa.

En la Serie B, en Ypacarai el dueño de casa se impuso a Caacupé 2-0, Villa Hayes superó 6-3 a Carmen del Paraná y San Ignacio igualó 2-2 con Coronel Martínez.

En el Grupo C, en Fernando de la Mora el organizador triunfó ante Concepción 2-1 y en otros choques los marcadores fueron: San Pedro 4-3 Villeta y Presidente Franco 4-1 San Juan.

Grupo D, en Capiatá el loca cedió ante Coronel Oviedo 4-2, Caaguazú se impuso a Benjamín Aceval 3-2 y San Bernardino igualó con Amambay 2-2.

Caaguazú arrancó con victoria el Nacional.

Este jueves desde las 18.15 juegan por la fecha 2 en la Serie A: Piquete vs. Itacurubi, Villa Elisa vs. Horqueta y Ñemby vs. Paranaense.

Serie B: Carmen vs. Cnel. Martinez, Ypacarai vs. Villa Hayes y Caacupé vs. San Ignacio

Serie C: Concepción vs. San Juan, Fernando vs. San Pedro y Villeta vs. Franco.

Serie D: Oviedo vs. Benjamín, Capiatá vs. Amambay y San Bernardino vs. Caaguazú.

Este viernes en la ronda 3, los enfrentamientos por serie son desde las 18:15 en el Grupo A: Itacurubi vs. Horqueta, Villa Elisa vs. Ñemby y Paranaense vs. Piquete Cue.

Grupo B: San Ignacio vs. Villa Hayes, Ypacarai vs. Carmen del Paraná y Caacupé vs. Coronel Martínez.

Grupo C: San Juan vs. San Pedro, Fernando de la Mora vs. Villeta y Pdte. Franco vs. Concepción.

Grupo D: Benjamín Aceval vs. Amambay, Capiatá vs. San Bernardino y Caaguazú vs. Oviedo.