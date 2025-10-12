Reporteros Gráficos, fantástico campeón

En el polideportivo Arena de la Secretaría Nacional de Deportes (SND), los Reporteros derrotaron, en un vibrante partido, por 2 a 1 a la representación de Filial Luque. Los 2 goles para los monarcas fueron de Dante Arzamendia. Mientras que para los auriazules anotó Herminio Leguizamón.

El goleador del campeonato fue Francisco Pérez, quien acumuló 9 goles. Con el trofeo de mejor arquero se quedó Axel Ferreira, de Reporteros Gráficos.

Por otro lado, Fútbol a lo Grande ganó la Copa de Plata al doblegar 2 a 1 al Sportivo WhatsApp. Las conversiones para los ganadores fueron de Francisco Ortiz y Francisco Martí. El gol para los perdedores fue de Luis Paredes.

“Desde el CPDP vayan los sinceros agradecimientos a la 𝐒𝐞𝐜𝐫𝐞𝐭𝐚𝐫𝐢́𝐚 𝐍𝐚𝐜𝐢𝐨𝐧𝐚𝐥 𝐝𝐞 𝐃𝐞𝐩𝐨𝐫𝐭𝐞𝐬, 𝐚 𝐥𝐚 𝐂𝐨𝐨𝐩𝐞𝐫𝐚𝐭𝐢𝐯𝐚 𝐝𝐞 𝐋𝐮𝐪𝐮𝐞, 𝐚 𝐥𝐚 𝐂𝐨𝐨𝐩𝐞𝐫𝐚𝐭𝐢𝐯𝐚 𝐌𝐞𝐝𝐚𝐥𝐥𝐚 𝐌𝐢𝐥𝐚𝐠𝐫𝐨𝐬𝐚 𝐲 𝐚𝐥 𝐂𝐥𝐮𝐛 𝐃𝐞𝐩𝐨𝐫𝐭𝐢𝐯𝐨 𝐑𝐞𝐜𝐨𝐥𝐞𝐭𝐚. En las sedes de las citadas instituciones se desarrollaron los partidos de las distintas fechas de la competencia que concluyó”, destacó en un comunicado el CPDP.

𝐃𝐈𝐑𝐄𝐂𝐓𝐈𝐕𝐎𝐒. El licenciado Víctor Velázquez, presidente del CPDP, acompañado por los miembros de la directiva Brenda Vera, José Solís y Francisco Pérez, estuvieron presentes para entregar los trofeos a los diferentes equipos.