Por un decente cierre en Sajonia

Ambos buscan un cierre decente, luego de un frustrante semestre en el Clausura. El Azulgrana no pudo mantener un ritmo competitivo quedando afuera de la lucha a cuatro fechas del final, mientras que el Gumarelo no compitió, quedando relegado a la parte baja de la clasificación, algo que no ocurría desde hace varios campeonatos.

En Cerro es el fin del ciclo del entrenador Carlos Jara Saguier, junto a algunas figuras que concluyen contrato a fin de año, mientras que Libertad, luego de la Copa Paraguay, hará una reestructuración de su plantilla y también buscará un nuevo DT.

CIFRA. 2-1 venció Libertad a Cerro Porteño, en el último juego disputado en el Defensores, el pasado 14 de setiembre.