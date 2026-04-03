Pitta inicia la goleada al Flamengo

Isidro Pitta inició este jueves el camino a la goleada por 3-0 del Bragantino sobre Flamengo en duelo correspondiente a la jornada 9 del Brasileirão. El ariete paraguayo abrió la cuenta con un golazo.

Pitta picó al espacio y tras controlar el balón de gran forma, definió veloz y con categoría por sobre la humanidad del golero Agustín Rossi, marcando el 1-0 sobre los 16 minutos del primer tiempo. Luego llegaron los tantos de Gabriel Girotto y Lucas Barbosa que cerraron la cuenta en el estadio Cícero De Souza.

Pitta convirtió su primer gol en la Primera División de Brasil en esta temporada 2026, en el equipo blanco donde suma 8 presentaciones. Además disputó tres partidos por el Paulistão con un gol y una asistencia más.