Paralelismo clásico entre Olimpia y Cerro Porteño

* Cifras. 325 clásicos jugados en Primera División, con 112 victorias del Ciclón; 102 empates y 111 triunfos decanos; 407 goles azulgranas y 4 15, franjeados.

* Títulos. Olimpia, fundado el 30 de julio de 1902, suma 47 títulos a nivel local, siendo el último el alcanzado en el Clausura del 2024. Cerro, fundado el 1 de octubre de 1912, conquistó 34 títulos, siendo el último el del Clausura 2021 (recordado 2-2 ante Guaraní).

* Racha. Olimpia suma tres triunfos consecutivos en el Apertura: 3 a 0 vs. Tembetary, 1 a 0 vs. Luqueño y 4 a 2 vs. Trinidense.

Cerro Porteño viene de ganar 2 a 1 a Recoleta, pero antes perdió 1 a 0 ante Trinidense y venció por 3-1 a Nacional.

El Decano está tercero en las posiciones con 10 puntos: Un partido perdido, uno empatado y tres victorias. El Ciclón está con ocho: Dos victorias, dos empates y una derrota.

* Los técnicos. Los DDTT de ambos equipos son de nacionalidad argentina. La última vez que chocaron DDTT de esa nacionalidad fue el 17 de febrero del 2024, en el torneo Apertura, entre Martín Palermo y Víctor Bernay (terminó 1-1).

El Titán sigue invicto en sus cuatro partidos dirigidos en los superclásicos como entrenador de Olimpia al que llegó el año pasado debutando justamente ante Cerro (1-1). Los tres primeros fueron empates a un gol por sector, y el último jugado en la fecha 17 del Clausura 2024, el 27 de octubre, fue victoria por 3 a 0 (goles de López, Ortiz y Capasso), triunfo que cortó una racha de siete empates consecutivos en los clásicos emergiendo un equipo ganador luego de dos años.

Diego Martínez se dispone a dirigir su primer clásico en el fútbol paraguayo, habiendo dirigido anteriormente en el fútbol argentino siendo DT de Boca Juniors.

* Los arqueros. Marino Arzamendia es otro que tendrá su debut en la fiesta más importante del fútbol paraguayo. El golero remplazó en la fecha 3, ante Tembetary, a Gastón Olveira, quien se lesionó; en la cuarta y quinta fechas fue titular recibiendo dos goles. Con 27 años y 1,93 m de estatura tendrá en el otro arco al experimentado Gatito Fernández, con 36 años y 1,91 m de estatura, quien volverá a jugar ante el acérrimo rival luego de once años, ya en su tercera etapa en Barrio Obrero.

Coincidentemente, dos grandes protagonistas de los últimos clásicos, los arqueros Olveira y Jean Fernandes, estarán ausentes luego de mucho tiempo por distintos motivos ya conocidos.

* La Copa. El Azulgrana inició esta semana su campaña en la Libertadores partiendo de la Fase 2, mientras que el Franjeado lo jugará desde marzo en la fase de grupos.

* Goleadores. Ni Cerro ni Olimpia tienen a los principales artilleros del Apertura (Fernández de Guaraní con 5 y Melgarejo de Libertad con 4). Más atrás están con tres goles: Iturbe (Cerro), Redes y González (Olimpia), además de Roa (General) y Báez (Reco).

El Decano marcó 10 goles y es el segundo equipo más goleador del torneo (recibió 5); el Ciclón hizo 8 siendo el tercero más productivo y encajó 6. En cinco fechas del Apertura, Olimpia tiene un expulsado (Gómez); Cerro: 1 (Velázquez); 8 y 13 amarillas, respectivamente; 3 penales a favor de Cerro (dos anotados) y dos para Olimpia.