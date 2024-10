Paraguay avanza al cuadrangular

Con esta victoria de los dirigidos por Ricardo Le Fort, Paraguay sigue con el sueño intacto de poder clasificar al Mundial a desarrollarse en Australia el 2027.

Por de pronto, los “Yacarés” con este triunfo se aseguraron su lugar en el Sudamericano 2025 donde jugará ante Uruguay, Chile y Brasil por el cupo directo a la Rugby World Cup.

El campeón del Sudamericano 2025 clasificará a la Copa Mundial de Rugby 2027 como Sudamérica 1. Ese equipo se unirá a Argentina como el segundo competidor sudamericano confirmado para Australia 2027.

El subcampeón del Sudamericano 2025 se enfrentará al último equipo de la Copa de Naciones del Pacífico 2025 y el ganador irá a la Copa Mundial de Rugby.

Mientras que el tercer equipo ubicado en el Sudamericano 2025 avanzará al torneo de Play-Off por el último cupo para determinar el 24.º competidor en la Copa del Mundo del 2027.

Volviendo al compromiso entre paraguayos y colombianos, los Yacarés apoyaron siete trys en un partido de dos tiempos mostrando su mayor precisión en el segundo tiempo, que había comenzado en ventaja de 22 a 11 gracias a los trys del wing Juan Daniel González, el ala Ariel Núñez y sobre el final, el del medio scrum Gonzalo Bareiro. Joaquín Musi aportó un penal y dos conversiones.

Las intenciones paraguayas fueron claras desde el primer minuto del segundo tiempo con el octavo Gonzalo Camusio aportando un try, convertido por Mussi que seis minutos después aportó un penal. Mussi convirtió uno de los otros tries tries Ignacio Martínez, Juan José Heisecke y Gonzalo Camusio para entrar al final del encuentro liderando 49-11 antes del try de casi toda la cancha de Ortíz.