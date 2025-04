Paolorosso resalta los resultados alcanzados

El coordinador de las Divisiones Formativas de la APF, Elvio Paolorosso, conversó este miércoles con Fútbol a lo Grande por la 1080 AM y destacó los resultados alcanzados gracias al proyecto que se viene impulsando desde la Asociación Paraguaya de Fútbol.

El directivo, el día después de la clasificación de la Sub 17 al Mundial de Qatar, recordó que son 5 hasta ahora los torneos internacionales encarados en las formativas y en todos ellos se ha recuperado espacios y lograr los objetivos trazados.

“Estamos realmente felices, contentos. Incluso las demás asociaciones están resaltando el trabajo de Paraguay. Cinco torneos internacionales, en todos tuvimos protagonismo”, sostuvo en la 1080 AM.

“La clasificación después de tanto tiempo y que todas las categorías estén bien nos hace estar muy bien con el proyecto. Fuimos campeones en la Sub 15, campeones de Preolímpico, dos clasificaciones a mundiales de la Sub 20 y la Sub 17 y tuvimos un diploma de honor en los Juegos Olímpicos”, subrayó.

Igualmente valoró el trabajo de los diferentes profesionales que forman parte del plantel técnico y recordó que el objetivo primordial sigue siendo formar jugadores para el futuro.

Paraguay venció en penales a Ecuador y con eso consiguió su clasificación para la Copa del Mundo Sub 17 que se disputará en Qatar. La Albirroja jugará su sexto campeonato, luego de seis años y una ausencia que se dio en Indonesia 2023.