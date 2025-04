La Sub 17 ante Ecuador

El elenco nacional medirá a Ecuador a partir de las 18:00 en la localidad de Montería, y si gana asegurará su presencia en la cita ecuménica. En la otra llave, Argentina chocará con Bolivia desde las 21:00.

Si la Albirroja pierde ante los ecuatorianos, tendrá el viernes 11 una última chance de clasificar al Mundial, ya que medirá al perdedor del juego entre argentinos y bolivianos por la séptima plaza a la Copa Mundial.

EN POS. La Albirroja busca su sexta clasificación a la Copa del Mundo y su última participación había sido en Brasil 2019, cuando alcanzó los cuartos de final, bajo la conducción del entrenador Gustavo Morínigo.

Paraguay busca además repetir las campañas de 1999 y 2001, cuando en una misma temporada calificó a las Copas Mundiales Sub 17 y Sub 20 en un mismo año, ya que previamente, este año, el equipo nacional juvenil consiguió su boleto al Mundial Sub 20 que se jugará en Chile en el mes de septiembre.

En semifinales del Suda, ya clasificados definirán el pase a la final las selecciones de Chile vs. Brasil y Colombia vs. Venezuela. Estos compromisos se disputarán el miércoles 9 de abril, en Cartagena.