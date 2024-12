Olimpia y Ameliano tienen acuerdo por Abel Paredes

Si bien el franqueño aún tiene contrato con la V Azulada hasta diciembre del próximo año, será cedido a préstamo al igual que el defensor Hugo Benítez.

“Me tocó debutar en el Olimpia, tuve mi pequeño momento en Primera División, no estaba maduro en lo futbolístico, pasé por varias situaciones que hoy me hacen tener más experiencia para tener la revancha en el club”, apuntó Paredes a medios radiales. Ante una posible salida de Facundo Zabala y con Tobías Morínigo convocado a la Selección Sub 20, Paredes es una pieza que pidió el DT Martín Palermo.

Serían tres los jugadores nuevos que desembarcarían a Villa Olimpia: Javier Domínguez, Antonio Bareiro y Paredes. El también franqueño, el delantero Guillermo Paiva (27) volvería al club.

Pedidos del DT

El mercado de pases continúa para Olimpia, donde el entrenador Martín Palermo apuntó a un volante ofensivo y un delantero.

El volante ofensivo es Héctor Villalba, que no renovará con Libertad y ya le llegó una propuesta de Olimpia.

En cuanto al delantero, el entrenador está llevando las negociaciones en Argentina.