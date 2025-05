Libertad se olvidó de ganar, pero no de liderar

Con la chance de poder gritar campeón en caso de darse algunos resultados, y con el deseo de cortar la racha de seis juegos sin ganar en el plano local, Libertad visitó a un Olimpia que se jugaba su última carta en el Torneo Apertura y que llegó obligado a ganar para mantener esperanzas.

Sin un delantero centro de vocación, Olimpia tomó la iniciativa con avances profundos que no prosperaron. Libertad, en su primera llegada supo golpear. A los 9’, Adrián Alcaraz ganó el fondo y envió el pase atrás que encontró sin marca a Matías Espinoza, quien definió con su pierna menos hábil para descolocar a Gastón Olveira y poner el 0-1.

Libertad se dedicó a defender la ventaja e intentar salir con balones largos. Por momentos, hasta Adrián Alcaraz se convirtió en un defensa más. Olimpia se adueñó de la pelota, mas no supo qué hacer con ella. Iván Leguizamón no estuvo inspirado y el equipo no lo ayudó.

Olimpia llegó al empate

Ambos equipos optaron por cambios para el complemento: Olimpia apostando al ataque y Libertad con la idea de hacer dormir el juego. El Decano continuó con la tenencia y mejoró su propuesta ofensiva. A los 51’, Iván Leguizamón estuvo cerca del empate con un remate de derecha.

Pero el empate llegó a los 53’, tras una acción colectiva decana que acabó en un gran tiro de Rodney Redes. Olimpia creció con esto y comenzó a ser mas insistente. Diez minutos después de la igualdad, Iván Leguizamón exigió a Rodrigo Morínigo con un tiro libre.

Olimpia se quedó en inferioridad numérica a los 67’ con la expulsión, con roja directa, de Javier Domínguez, quien había asistido para el gol de la paridad. A raíz de esto, Gastón Olveira intervino en un par de situaciones para mantener el empate, que fue el resultado final del cotejo.

Libertad encadenó siete juegos sin ganar, pero continúa al frente de la clasificación con tres unidades de ventaja sobre Guaraní y Cerro Porteño, cuando faltan seis puntos en juego. Por su parte, Olimpia quedó fuera de la pelea con este empate.