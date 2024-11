Norris recorta 3 puntos a Verstappen

Antes de que, tras varios retrasos, la lluvia obligase a trasladar a este domingo la cronometrada principal, que se disputará horas antes de la vigésima primera de las 24 carreras del Mundial más largo de la historia, Norris había ganado la prueba corta -a 24 vueltas, para algo más de 102 kilómetros- por delante de su compañero, el australiano Oscar Piastri, y de ‘Mad Max’, que posteriormente fue sancionado con cinco segundos (por infringir la normativa durante el coche de seguridad virtual) y tuvo que cambiar puestos con el monegasco Charles Leclerc (Ferrari), que había cruzado cuarto la meta.

Verstappen lidera ahora el Mundial con 367 puntos, 44 más que Norris y con 70 sobre Leclerc; a falta de cuatro carreras y del último sprint del año, en Losail (Qatar), en la penúltima prueba de un campeonato que se cerrará en Abu Dabi el próximo 8 de diciembre.

Sainz acabó quinto un sprint que su compatriota el doble campeón mundial asturiano Fernando Alonso (Aston Martin) acabó decimoctavo. El mexicano Sergio Pérez (Red Bull) ganó cinco puestos desde la parrilla hasta la meta y concluyó octavo, capturando el último punto en liza de una carrera corta en la que suman los primeros ocho. Y el argentino Franco Colapinto (Williams) acabó duodécimo el penúltimo sprint del año.

La jornada no se pudo completar a causa de la fuerte lluvia. “No podemos controlar la meteorología. No es seguro pilotar. Ahora la FIA (Federación Internacional del Automóvil) está haciendo una nueva comprobación para ver la hora correcta en la que se pueda disputar la calificación”, comentó el italiano Stefano Domenicali, presidente y consejero de la F1, confirmando el aplazamiento de la cronometrada principal.

En una pista en la que la cuarta y la duodécima de sus quince curvas estaban muy anegadas, y con la certeza de que, aunque en el improbable caso de que cesasen las precipitaciones, la ‘qualy’ no se iba a poder completar a plena luz del día, la organización tomó la decisión más sensata. Y tanto las eliminatorias que decidirán la parrilla, como la carrera -prevista a 71 vueltas, para completar un recorrido de 305,8 kilómetros- se disputarán este domingo.

Norris, que había liderado todas las tablas de tiempos del viernes, salvo la de la decisiva SQ3, en la que lo superó su compañero Piastri, siguió metiendo presión al triple campeón mundial neerlandés, que perderá cinco puestos en la parrilla de este domingo, por haber cambiado de nuevo varias elementos en la unidad de potencia de su Red Bull.

Lando arrancaba segundo, dos puestos por delante de Verstappen; con Sainz quinto en parrilla, ‘Checo’ decimotercero y Colapinto, decimocuarto.

Alonso y su compañero, el canadiense Lance Stroll, decimosexto y decimonoveno en la calificación del viernes, optaron por tomarse la prueba como un entrenamiento libre, cambiaron piezas en sus monoplazas y arrancaron desde el ‘pit lane’.

Fernando, de regreso en el circuito en el que festejó matemáticamente sus dos títulos (2005 y 2006), concluyó decimoctavo, un puesto por delante de su colega norteamericano.

Todos afrontaron la prueba corta con el neumático medio. Y los ocho primeros, los que optaban a puntos, mantuvieron sus plazas en la salida, con ‘Mad Max’ atacando a Leclerc, que había salido tercero y lo taponó durante gran parte del recorrido.

Piastri tiró todo lo que pudo antes de cederle la primera plaza a Norris en la vigésima segunda de las 24 vueltas, efectuando una gran labor de equipo en beneficio del inglés.

‘Checo’ entró momentáneamente en los puntos en la vuelta 15, en dura pugna con el neozelandés Liam Lawson (RB), que le devolvió el adelantamiento poco después.

Verstappen rebasó a Leclerc en la 18 y se despegó del monegasco para minimizar daños y concluir tercero, por detrás de los dos McLaren, que efectuaron el cambio de posiciones justo a tiempo, ya que poco después se decretó un ‘coche de seguridad virtual’ a causa de la salida de pista del alemán Nico Hülkenberg (Haas) que hubiese podido complicar sus planes. Sin embargo, ese ‘virtual safety car’ se los acabó complicando al líder del Mundial, investigado -primero- y posteriormente sancionado por infringir la normativa de actuación durante el despliegue del citado coche de seguridad virtual. Acción que le costó la reducción de un punto más en la ventaja que le lleva a Norris.

En la vigésima primera vuelta, ‘Checo’ había pasado de nuevo a Lawson. El bravo piloto tapatío, subcampeón mundial el año pasado y cuestionado éste, mantuvo la posición hasta meta y capturó el último punto en liza. En un sprint en el que puntuaron los ocho primeros en parrilla menos el oceánico, desbancado por el mexicano.

Sainz mantuvo la quinta plaza, pero no acabó contento. “Hemos tenido problemas de balance y de neumáticos. No ha sido una buena carrera. Si queremos tener una buena carrera mañana, hay que mejorar. Hoy no teníamos ritmo”, comentó el español de Ferrari, que viene de ganar, de forma brillante, el pasado domingo en México. Donde firmó su cuarto triunfo en la F1: el segundo de la temporada, tras el que logró de forma épica en Australia.

Después, comenzó a llover con intensidad. Y comenzaron los aplazamientos de una cronometrada que debía haber arrancado a las tres de la tarde (las 18.00 horas GMT) y que se trasladó definitivamente al domingo dos horas más tarde.

Sao Paulo completará el tríptico que arrancó hace dos fines de semana en Estados Unidos y se prolongó el pasado en Ciudad de México. Dentro de tres semanas, el Mundial se cerrará con otro ‘programa triple’ que se abrirá en Las Vegas (EEUU) y que, antes de la clausura de Abu Dabi, pasará por Qatar, sede del último fin de semana con formato sprint de la temporada.