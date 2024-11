Ni el polvo ni el calor detuvieron las máquinas

Esta edición tuvo a la ciudad de Altos como epicentro de la competencia. 32 máquinas iniciaron la carrera, en una fecha que sin lugar a dudas fue dura, compleja y con muchos desafíos, situaciones que pusieron el matiz perfecto al cierre de temporada.

La temperatura elevada y casi extrema del fin de semana también puso a prueba a pilotos y maquinas, categorías muy competitivas, peleadas, sumado a los tramos de navegación pura, exigiendo al máximo a los competidores, dando de esta forma el acostumbrado plus de dureza a la última carrera del año.

LOS GANADORES: En Motos hasta 450 cc la victoria fue para el chaqueño Gido Krahn, en Motos Senior, Carlos Zarca - quien con esta carrera marco su retiro oficial de la modalidad - en Quads Cristian Carl, en Camionetas T1+ Blas Zapag (p), en Camionetas T1 Nafta Óscar Benítez, en Camionetas T1 Diésel, Luis Felipe Peña, en Camionetas T1.2 David White, en la categoría Camionetas TC4, el debutante Damián Pedrozo se llevó la victoria y en UTV T3 el más rápido fue Augusto Plate.

Resultados

Categoría Motos hasta 450 CC

1- Gido Krahn – KTM 450

2- Julián Pérez – KTM 450

3- Enrique Guimaressi – KTM 450

Categoría Motos Senior

1-Carlos Zarca – Benelli TRK 502

Categoría Quads

1-Cristian Carl - Yamaha Raptor 700

Categoría Camionetas T1+

1-Blas Zapag (p) – Juanjo Sánchez – Toyota Hilux V8

2-Miller Otazo – Hugo Elizeche – Mercedes Benz ML V8

Categoría Camioneta T1 Nafta

1- Óscar Benítez – Amado Báez – Toyota Proto V6

2- Carlos Rojas – Rodrigo Villalba – Mitsubishi Montero EVO

Categoría Camioneta T1 Diésel

1- Luis Felipe Peña – Giovanni Gil – Proto Tata Xenón

2- Mark Hicks – Kelvin Hicks – Mitsubishi Montero

Categoría UTV T3

1- Augusto Plate – Felix Angulo – Can Am

2- Marcelo Cristaldo – Pedro Sosa – Can Am

3- Esteban Pardo – Gabor de Barath – Can Am

Categoría Camioneta T1.2

1- David White – Mike White – VW Saveiro

Categoría Camioneta TC4C

1- Damián Pedrozo – Sergio Olmedo – Mitsubishi

2- Armando Insfrán – Fermín Colarte – Toyota Rav4