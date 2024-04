Mundial de Clubes: ¿Utopía?

La primera edición del Mundial de Clubes de la FIFA con 32 equipos tendrá lugar del 15 de junio al 13 de julio de 2025, en los Estados Unidos. En febrero pasado, el Consejo del ente rector dio a conocer la cantidad de plazas para cada confederación, con base en “un conjunto de métricas y criterios objetivos”.

Así la UEFA tendrá 12 lugares, la Conmebol ocupará seis sitios, la Confederación Asiática de Fútbol, la Confederación Africana de Fútbol y la Concacaf tendrán cuatro, mientras que la Confederación de Fútbol de Oceanía y el país sede tendrán uno.

En el caso de la Conmebol, los ya clasificados son Palmeiras, Flamengo y Fluminense (campeones de los años anteriores de la Libertadores). El que se consagre en 2024 también clasificará. Si es uno ya clasificado, los tres lugares restantes serán ocupados por los mejores ubicados según ránking de la FIFA. Si no, por dos. Entre los paraguayos, Olimpia (57 puntos, sin participar en la Libertadores) tiene las mejores posibilidades, seguido de Cerro Porteño (43) y Libertad (33) aunque estos cuentan con la opción de clasificar alzando la actual Copa. Olimpia está en el 8° lugar, por debajo de los tres campeones clasificados: Atlético Mineiro y Atlético Paranaense (no compite), que no pueden hacerlo, además porque solo se admiten cuatro clubes por país que sean campeones, y de River Plate (73) y Boca Juniors (71). El Millonario aspira al título en esta edición, en cambio Boca no suma porque juega la Suda. Por ahora los clasificados serían los tres campeones brasileños, River y Boca, más Olimpia, al que con 46 acecha Nacional (URU).

Acecha el Bolso

Olimpia (57) y Nacional de Montevideo (46) se disputan, por ahora, la sexta plaza para el Mundial. Clasificaría uno de los dos si el campeón es un ya clasificado o River Plate. Cerro Porteño (43) está en el siguiente escalón. Nacional recibe el martes justamente a River Plate, en Montevideo, Uruguay.

CIFRA. 2.000 millones de euros será la inversión total de la FIFA. 50 millones se llevará cada equipo participante del torneo. 100 millones adicionales (más lo cobrado por cada fase) llevará el campeón. 50 millones, el subcampeón.