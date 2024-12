Mateo Gamarra da el OK para su regreso al Olimpia

“Verle a muchos chicos con la remera de Olimpia que me piden que vuelva es muy lindo. Veremos qué pasa sobre eso. Olimpia me abrió las puertas, no sería nada raro en regresar, si hay acuerdo entre las dos partes; todo es posible”, expresó Gamarra tras un partido benéfico en Coronel Oviedo organizado por Derlis González.

Un nombre que se mencionó en este mercado de pases para llegar a Olimpia es el de Abel Paredes, que se enfrió en cuanto a las negociaciones tras la renovación y compra de pase de Tobías Morínigo a Chacarita Juniors. Con la probable llegada de Javier Domínguez en enero, uno que no seguirá en el club es Ramón Martínez, que finaliza contrato; y otro que saldrá es Matías Vera.

Asamblea. Este jueves a partir de las 18:30 se llevará a cabo una asamblea extraordinaria para modificar estatutos y tener vía libre para la construcción del nuevo estadio ueno ODD.