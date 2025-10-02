02 oct. 2025
UEFA Europa League

El Betis suma con suficiencia su primera victoria

El Betis sumó este jueves en el campo del Ludogorets búlgaro (0-2) la primera victoria en la Liga Europa, después de que arrancara el torneo con un empate en Sevilla ante el Nottingham Forest inglés (2-2), y lo hizo en un partido en el que se mostró superior sin, aparentemente, forzar al máximo.

Octubre 02, 2025 04:01 p. m. • 
Por Redacción D10
Betis

Giovani Lo Celso convirtió uno de los goles del Betis.

Foto: Gentileza - Betis

En la primera parte marcó el argentino Giovani Lo Celso y a los pocos minutos de la segunda el español del conjunto local Francisco Javier Hidalgo ‘Son’ se encajó en propia puerta el segundo para los béticos, lo que fue definitivo en un encuentro que los visitantes no vieron peligrar en ningún momento.

No sorprendió el entrenador del Betis, el chileno Manuel Pellegrini, y como es habitual hizo una gran rotación de jugadores para alternar entre los partidos de LaLiga y los europeos. En esta ocasión fueron hasta ocho los cambios introducidos en el once en comparación a la cita del pasado domingo ante Osasuna.

El preparador del Ludogorets, el portugués Rui Mota, mantuvo la base del equipo que superó a domicilio en la primera jornada del torneo continental al Malmö sueco (1-2), con sólo la entrada en esta ocasión del defensa Anton Nadyalkov en el sitio del sueco Joel Andersson y del centrocampista checo Filip Kaloc en el lugar del caboverdiano Deroy Duarte.

El conjunto sevillano, claro favorito en este partido y también para avanzar a la siguiente fase del torneo, no pasó del empate en el arranque de la competición en La Cartuja, con lo que su misión de este jueves era empezar a sumar de tres y a mirar con buenas sensaciones al partido del próximo domingo en Barcelona ante el Espanyol.

De entrada, los locales tuvieron una primera incidencia en su contra, cuando a los cinco minutos una entrada del dominicano Junior Firpo sobre el central Edvin Kurtulus hizo que el sueco tuviera que dejar el campo en camilla y ser sustituido por el beninés Olivier Verdon.

Los visitantes fueron los dominadores y dieron más juego al ataque por su banda izquierda, donde el propio Junior Firpo y Rodrigo Riquelme se las tuvieron que ver con uno de los protagonistas del encuentro, el lateral derecho sevillano Son, un reconocido bético que debutó en Primera División española con el Levante de la mano del actual director deportivo de la entidad andaluza, Manu Fajardo.

Pese a ello, rebasada media hora llegó el 0-1 para el Betis y lo hizo por la otra parte de su ataque, la derecha, a la que se incorporó el central brasileño Natan de Souza para recuperar un balón y cederlo a Lo Celso, quien con una precisa rosca lo colocó pegado a un palo ante la impotente mirada del meta neerlandés Sergio Padt.

Poco más se vio hasta el descanso, aunque en la prolongación Son, muy activo y con ganas ante el adversario de su tierra de nacimiento, metió el susto en el cuerpo a los béticos en un lanzamiento de falta directa al borde del área que acabó con la pelota muy cerca de un poste de la portería que defendió en esta ocasión Álvaro Valles.

Arrancó con fuerza la formación búlgara en la segunda parte y presionó alto, lo que le dio a la española la oportunidad de encontrar espacios, algo que aprovechó a los siete minutos en un avance por la derecha de Aitor Ruibal y un remate en la izquierda de Junior Firpo, quien se encontró con la inesperada colaboración de Son para que el balón rebotara en el sevillano y entrara en su propia meta.

El 0-2 fue definitivo, pese a que había aún muchos minutos en juego, en los que el Betis pudo, en alguna que otra ocasión, como en un lanzamiento al poste del marroquí Ez Abde, poner más tierra de por medio, aunque también el Ludogorets gozó de una ocasión para ajustar el marcador en un intento del brasileño Caio Vidal.

- Ficha técnica:

0 - Ludogorets: Padt; Son, Kurtulus (Verdon, m.08), Almeida, Nedyalkov (Ivanov, m.78); Naressi, Kaloc (Chochev, m.66), Stanic; Marcus (Tekpetey, m.46), Bile (Tetheus Machado, 66) y Vidal.

2 - Betis: Álvaro Valles; Aitor Ruibal (Ángel Ortiz, m.56), Natan, Valentín Gómez, Júnior Firpo (Ricardo Rodríguez, m.56); Altimira, Marc Roca (Amrabat, m.76); Chimy Ávila, Lo Celso (Fornals, m.76), Riquelme (Ez Abde, m.66); y Bakambu.

Goles: 0-1, m.31: Lo Celso; 0-2, m.52: Son, en propia meta.

Árbitro: Julian Weinberger (Austria). Amonestó a los visitantes Aitor Ruibal (m.15), Junior Firpo (m.48+) y Ricardo Rodríguez (m.80) y al local Ivanov (m.88).

Incidencias: Partido de la segunda jornada de primera fase de la Liga Europa disputado en el Huvepharma Arena, en la ciudad búlgara de Razgrad, con capacidad para unos once mil espectadores, aunque no se llenó. Llovió casi todo el encuentro.

El Betis no pudo vender entre sus aficionados entradas para este partido debido a una sanción que le impuso la UEFA por unos incidentes en el que intervinieron hinchas del equipo sevillano en el encuentro de la Liga Conferencia jugado la pasada temporada en el campo del Fiorentina italiano.

Betis
Redacción D10
Más contenido de esta sección
GowpftdWQAAcd67.jpg
UEFA Europa League
El Manchester United avanza a semifinales en un partido épico
En medio de un curso tormentoso que parecía destinado al fracaso total, el Manchester United se agarró a la épica para mantenerse con vida en una competición y alcanzó las semifinales de la Liga Europa tras ganar en la prórroga al Lyon.
Abril 17, 2025 07:07 p. m.
 · 
Redacción D10
GoxC7vTW8AAwWWb.jpg
UEFA Europa League
Tottenham mantiene su dignidad en Europa
Con un tanto de Dominic Solanke desde el punto de penal, el Tottenham superó 0-1 al Eintracht y alcanzó las semifinales de la Europa League.
Abril 17, 2025 06:55 p. m.
 · 
Redacción D10
chelsea
UEFA Europa League
Chelsea pone pie y medio en las semifinales
El Chelses puso pie y medio en las semifinales de la Liga Conferencia tras vencer este jueves por 0-3 al Legia de Varsovia, en un encuentro de ida de los cuartos de final en el que el conjunto inglés se permitió, incluso, hasta el lujo de desperdiciar un penal.
Abril 10, 2025 04:06 p. m.
 · 
Redacción D10
UEFA Europa League knockout round draw
UEFA Europa League
Los cruces de los octavos de final de la Champions League
Cuadro de emparejamientos de la Europa League tras el sorteo celebrado este viernes en la sede de la UEFA en Nyon (Suiza):
Febrero 21, 2025 11:09 a. m.
 · 
Redacción D10
UEFA Europa League - FC Porto vs FC Midtjylland
UEFA Europa League
Samu sentencia la victoria del Porto
Un gol del español Samu Omorodion selló la victoria en el estadio Do Dragao del Porto ante el Midtjylland (2-0).
Diciembre 12, 2024 07:14 p. m.
 · 
Redacción D10
Rasmus Hojlund
UEFA Europa League
Hojlund resucita al Manchester United
Un doblete del danés Rasmus Hojlund resucitó al Manchester United que remontó ante el Viktoria Plzen para sumar su tercera victoria seguida.
Diciembre 12, 2024 04:58 p. m.
 · 
Redacción D10