Los Yacarés defienden su ventaja ante Brasil

La Selección Paraguaya de Rugby mide hoy sábado a los Tupis, desde las 15:00, en el estadio Du Cambusano de Jacareí, en São Paulo, por un lugar en el último clasificatorio de noviembre venidero para el Mundial Australia 2027.

Recordamos que los albirrojos vienen de una espectacular victoria en el estadio Héroes de Curupayty por un marcador final de 39-19, con un parcial de 17-19 al final del primer tiempo.

Paraguay tiene todo para pasar de ronda, ya que el local no solo debe imponerse, sino que además deben hacerlo por 21 puntos de diferencia, atendiendo que los guaraníes triunfaron por 20.