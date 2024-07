Lamine Yamal: “Queda lo más importante, llevarnos el título”

Lamine Yamal, extremo de la selección española, expresó este martes, tras la clasificación para la final de la Eurocopa 2024 con un triunfo por 2-1 contra Francia, que ahora “queda lo más importante”, que es lograr “el título” del torneo en la final del próximo domingo contra el ganador del duelo entre Inglaterra y Países Bajos.

“Muy feliz por el paso a la final. Queda lo más importante, llevarnos el título”, expuso en declaraciones a Televisión Española.

Yamal marcó el gol del empate. “Estábamos en momentos difíciles, porque al final habían marcado su gol tan pronto, no he pensado, he intentado meterla donde ha ido y muy feliz. Intento no pensar mucho, disfrutar y ganar. Sobre todo, a ganar, ganar y ganar. Es lo que tenemos en mente”, declaró.

España alcanza su quinta final

El triunfo ante Francia por 2-1 en las semifinales de la Eurocopa 2024 dio a España el acceso a la quinta final de su historia en esta competición, con un balance hasta ahora de tres triunfos y una derrota, presente en el último paso hacia el título doce años después.

En 2012, el año del fin del ciclo de mayor gloria de la selección española, la Roja hizo historia al convertirse en el Olímpico de Kiev, con el mayor triunfo en una final con un 4-0 a Italia, en la primera que revalidó titulo europeo añadiéndole además entre medias la conquista del Mundial 2010.

España alcanzó la final y ganó su primer título en 1964, cuando derrotó en el Santiago Bernabéu a Rusia (2-1), dejando para la historia el segundo gol con un cabezazo de Marcelino.

Tardó 44 años en reeditar el éxito, cuando Fernando Torres fue quien retomó el testigo goleador en la final, en la edición de Austria y Suiza 2008, derrotando a Alemania 1-0 en la final.

Antes, España había alcanzado su segunda final y encajado su primera derrota en 1984 ante la anfitriona Francia. En París, liderada por Michel Platini, los ‘bleus’ se impusieron 2-0 en un partido marcado por el error del mítico portero Luis Miguel Arconada al no blocar una falta y ver cómo el balón se le colaba por debajo de su cuerpo dentro de la portería.

La cuarta y última final disputada por España fue en 2012, cuando con su goleada a Italia en Kiev igualó a Alemania como selección con más conquistas en la Eurocopa, con tres.

En el Olímpico de Berlín el próximo 14 de julio buscará, ante el vencedor del Países Bajos-Inglaterra, convertirse en el primer país con cuatro títulos en Eurocopas. EFE