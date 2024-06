La Tri, ‘all-in’ en Las Vegas

Reponerse tras el disgusto del debut y hacerlo rápido. Es la orden del seleccionador español Félix Sánchez a la Tri, que sigue siendo dueña de su destino en esta Copa América, pero que encara el cruce con los Reggae Boyz en el Allegiant Stadium con la victoria como única opción.

Ecuador se entrenó por primera vez en Las Vegas este martes, a puerta cerrada y bajo 40 grados Celsius, y planeó una segunda sesión este miércoles abierta a los medios en los primeros quince minutos.

Sin Enner, Ecuador pierde a su máximo goleador histórico (41 dianas) y un líder ofensivo que hace funcionar al equipo incluso cuando no ve puerta.

Pero el delantero del Internacional brasileño fue expulsado con roja directa el pasado sábado en Santa Clara (California) y tendrá que ver a sus compañeros desde la grada del Allegiant Stadium.

No hay duda de que Enner es un elemento clave para la Tri en la delantera. Los números lo reflejan: en los 86 partidos disputados con Enner en el campo, Ecuador anotó un promedio de 1,29 goles por encuentro. Sin él, el dato baja verticalmente a 0,98 dianas por encuentro.

Sánchez baraja dos opciones para reemplazar a Enner. La solución más probable es la de Kevin Rodríguez, el jugador que saltó al campo ante la Vinotinto tras la expulsión del nueve titular.

Jordy Caicedo podría ser la alternativa para entrar en un once en el que debería estar Kendry Páez, talentoso media punta de 17 años que se convirtió el sábado en el más joven en jugar en la Copa América en el Siglo 21.

No debería haber otros cambios por parte de Sánchez al once titular de un Ecuador que, cuando estuvo compitiendo con once, controló el partido ante la Vinotinto.

Jeremy Sarmiento hasta le había dado ventaja tras quedarse con diez, pero Venezuela dio la vuelta al marcador en la segunda mitad con goles de Jhonder Cádiz y Eduard Bello.

Se jugará en el Allegiant Stadium, con capacidad para 65.000 espectadores, ante una Jamaica también contra las cuerdas.

Los Reggae Boyz cayeron por 0-1 en su debut contra México y necesitan puntos para alimentar sus ambiciones.

El peligro número uno para Ecuador será Michail Antonio, potente delantero del West Ham y especialista en el juego aéreo. El jamaicano firmó 28 de sus 82 goles con el West Ham de cabeza.