La atracción está en Sajonia

El Aborigen, que cumplió en su semana copera al igualar ante Boston River de Uruguay en condición de visitante (3-3), apunta a tomar regularidad en la segunda rueda de la competencia, para dejar atrás lo que fue la derrota en la fecha anterior ante Trinidense por 3-1.

A su vez, el Decano, en deuda con su gente luego del paso en falso en el debut en Libertadores con derrota ante San Antonio de Bolivia de visita por 3-2, necesita urgente un repunte en torneo doméstico, ya que encadena tres fechas sin victorias (2-1 vs. Libertad, 1-0 vs. Nacional y 1-1 vs. Recoleta), quedando muy golpeado y, sobre todo, alejado de la cima, que comanda el Gumarelo, que incluso abrió una minicrisis en Para Uno.

El Indio apuesta fuerte al juego de hoy, con el objetivo de ganar en confianza y ritmo, mientras que el Decano se reserva algunas piezas, ya que el miércoles tiene un juego clave vs. Vélez Sarsfield.

CIFRA. 1-0 triunfó Guaraní vs. Olimpia en el inicio del Apertura, el pasado 26 de enero, en lid disputada en el Defensores.