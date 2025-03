“Jugamos 12 contra 10”, tirotea Luis Guillén

Luis Guillén, portero y figura en General Caballero, se mostró crítico con el arbitraje de Derlis López en la última presentación del equipo rojo, ante Olimpia, que terminó igualado a un gol en el estadio Ka’arendy de la ciudad de Juan León Mallorquín.

“Sabíamos lo difícil que era jugar contra Olimpia, también creo que jugamos 12 contra 10, porque la jugada no fue para expulsión”, comentó ayer en Fútbol a lo Grande (1080 AM).

El portero aseguró que hubo varias jugadas dudosas en las que el VAR debió intervenir, como en la roja del defensor Iván Duarte y en el tanto rival de Erik López, por supuesta mano.

“Para el gol también, el jugador de Olimpia metió la mano. No sé si no andaba el VAR o porque no quisieron revisar, porque creo que se tuvieron que revisar ahí varias jugadas”, señaló.

Con este empate, el elenco dirigido por Troadio Duarte se encuentra cuarto, con nueve puntos, en siete salidas en el torneo Apertura 2025. Su próximo rival será Cerro Porteño, de nuevo en su reducto.