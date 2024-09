José Luis Chilavert: “El futbolista paraguayo está perdido”

“En Paraguay tenemos un problema. Desde la salida de Gerardo Martino pasaron muchos seleccionadores, con distintos sistemas y eso ha provocado que el futbolista paraguayo esté perdido. Debemos encontrar la identidad del fútbol Paraguay, que es fuerte defensa, agresivo en el medio campo, contundente en ataque y fuerte en la pelotas paradas”, dijo a periodistas mexicanos.

“Veo difícil que el mal momento del fútbol de mi país se pueda revertir porque los directivos apuntan más a lo comercial que a lo deportivo. Nuestra liga no es competitiva, con doce equipos, llenos de veteranos, yo la llamo Sub 40, mientras eso no cambie está difícil que lleguemos al éxito”, añadió.

Chilavert dijo que las competencias de la Conmebol, como la Copa Libertadores y la Copa Sudamericana tampoco contribuyen a solucionar la crisis de Paraguay.

“En los torneos de clubes de la Conmebol, la Copa Libertadores y Sudamericana, se beneficia a equipos de Brasil o Argentina, y el dinero que se genera no va para las arcas de los clubes, ese es el error”, puntualizó Chilavert. EFE