Gustavo Alfaro: “La altura es un jugador más”

El seleccionador de Paraguay, Gustavo Alfaro, habló este domingo en la previa del viaje a Bolivia para enfrentar el martes a la Verde por la fecha 12 de las Eliminatorias Sudamericanas.

Luego de hacer un llamado a no emborracharse de victoria después del triunfo ante Argentina -la tercera en casa desde que asumió el mando- y a poner “los pies sobre la tierra” para lo que resta del certamen, el seleccionador dirigió su atención en el problema de la altura.

"¿Cuál es el contexto del partido? Este es un escenario donde nosotros tenemos que hacer de cuenta que vamos a jugar un partido no de 90 minutos, que el esfuerzo que vamos a tener es como si nosotros jugaríamos un partido de 120 minutos”, dijo en extensa rueda de prensa.

“Y no es jugar un partido únicamente de 120 minutos, sino tenemos que jugar ese partido con un jugador menos, porque la altura es un jugador más. Nosotros estamos jugando un partido pensando que Bolivia tiene un hombre de más, el hombre de más es la altura”, manifestó.

NO RENUNCIAR AL JUEGO. A pesar de reconocer que el condicionamiento de la altura existe, Alfaro no renunciará al juego que lo mantiene a él como invicto, aunque dejó en claro que tomará todos los recaudos necesarios para salir con un punto o con tres bajo sus brazos.

“Eso no quiere decir que nosotros no tengamos que jugar, porque se juega en donde se vive. No nos quejamos. Sabemos que tenemos que mentalizarnos en jugar un partido de 120 minutos, por el esfuerzo físico que tenemos que hacer, con un jugador menos. Lo tenemos que sacar adelante y si es ganando, bienvenido sea; y sino, no perdiendo”, sentenció.

El martes 19 de noviembre, desde las 17:00, Paraguay visitará El Alto, un estadio ubicado a unos 4.150 metros sobre el nivel del mar en donde el elenco local se hace imbatible.