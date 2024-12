Grandes novedades en Ameliano, Guaraní y el 2 de Mayo

El Sportivo Ameliano inició su pretemporada y lo hizo contratando varios jugadores que estarán a la orden de Aldo Bobadilla para el 2025 que le presentará grandes desafíos.

Héctor Melgarejo, su presidente de la V Azulada, anunció las llegadas de los porteros Miguel Martínez y Aldo Pérez, el defensor argentino Andrea Falabella, el lateral Miguel Benítez, el volante central Diego Valdez y el volante extremo Estivel Moreira.

Además, se anunciaron la continuidad de las obras que serán en las periferias del estadio del club a inaugurar en la ciudad de Villeta.

La intención de Ameliano es que sea local para este próximo torneo Apertura en su estadio a partir de la cuarta fecha ante 2 de Mayo, ya que en las primeras jornadas tendrá de gran convocatoria a equipos como Olimpia.

Guaraní: Cayó la llegada de Cristian Palacios

Finalmente, se truncaron las negociaciones que tenía la dirigencia de Guaraní para sumar a Cristian Palacios, delantero uruguayo que quedó libre de la Universidad de Chile. Las condiciones no se cerraron entre dirigencia y jugador y el punta uruguayo de 34 años no vendrá al país.

De momento el entrenador Francisco Arce sumó cuatro incorporaciones que son: Diego Fernández, Richar Torales, William Mendieta y Fernando Fernández, que ayer se sumaron a la plantilla en el inicio de la pretemporada que se dio en el Centro de Alto Rendimiento (CAR) ubicado en el Comité Olímpico.

De acuerdo a la información emitida por los dirigentes, el mercado de pases está cerrado en Dos Bocas, pero el hincha sueña con Federico Santander que de momento está sin club.

2 de Mayo: Brahian Ayala se despidió del Norte

El volante ofensivo Brahian Ayala, goleador del 2 de Mayo en el año con 12 tantos, anunció su despedida del club debido a que no se alcanzó a un arreglo económico para seguir en la institución de Pedro Juan Caballero.

“Tengo unas intenciones económicas que ellos (la directiva) no pudieron cumplir, ellos me entendieron porque salí goleador y buscaré hacer una diferencia económica en mi carrera, agradecí bastante y quedamos muy bien”, dijo Ayala en charla con El Extra de Fútbol a lo Grande (por NPY y la 1080 AM.

En cuanto a su futuro, Ayala aseguró: “No esperar más tiempo y tomar la decisión de salir. Las opciones que tengo son de México y las otras no me comentó nada aún mi empresario, pero estoy esperando firmar pronto”.