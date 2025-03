Dura crítica a Carlos Rejala

El ambiente político en Cerro Porteño tiende a ponerse cada vez más intenso. Este sábado se realizará la asamblea de socios para la conformación del Tribunal Electoral Independiente, mientras que los protagonistas siguen lanzando sus dardos.

En esta ocasión, el expresidente Raúl Zapag, conversó con el programa deportivo Fútbol a lo Grande y ocupó un momento para cuestionar a Carlos Rejala, cabeza del movimiento opositor denominado Sumar.

“Juan José no se merece el manoseo de gente que ni sabe que la pelota es redonda como Carlos Rejala, para referirse de esa manera, como se ha referido en todo este tiempo”, comenzó diciendo.

“Yo critico a la gente que tiene micrófono y sale a decir esta clase de boludeces, que no tiene ni olor a Cerro Porteño”, expresó el ex dirigente en la 1080 AM.

Zapag descartó de momento una nueva postulación al cargo y dijo que es momento que haya un cambio en el club, pero con gente que está trabajando y construyendo dentro de la institución.