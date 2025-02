Fiesta empañada por las barras

LOS DEBUTANTES. El partido de ayer ha sido seguramente el de más debutantes en los últimos superclásicos de nuestro fútbol. En Cerro, empezando por el entrenador Diego Martínez, los defensores Pérez, Velázquez y Benítez, más Gastón Giménez, solo entre los titulares. En Olimpia, arrancando por el arquero Marino Arzamendia, los defensas Rojas y López; y los volantes Domínguez y Leguizamón, entre los que arrancaron desde el vamos.

También podemos hablar del árbitro, David Ojeda, quien dirigió el primer clásico de su carrera.

EL CALOR. La alta temperatura se dio cita a la fiesta como es normal. 38 grados marcaba el termómetro a la hora del juego aunque luego mermó.

ARGENTINOS. Los argentinos marcaron presencia en el clásico 326. En Olimpia dos titulares: López y Zabala, más el DT Palermo y otros en el banco como Benedetto, Pratto y Maciel.

En el Azulgrana la legión también es importante empezando por el adiestrador Martínez, más Carrizo, Torres y los argentinos nacionalizados paraguayos Guillermo Benítez, Juan Iturbe y Gastón Giménez.

EL PRESIDENTE. El mandatario Santiago Peña presenció el encuentro. Se conoce su fanatismo por el Olimpia.

ENTRADAS. Hasta una hora antes del partido se tenía el dato de que Cerro no vendió todas las entradas (6.500) que le entregaron, aunque luego se vio un Norte lleno.

BARRIOS. Lucas Barrios, el ex delantero de la Selección Nacional, no quiso perderse el clásico. Retirado del fútbol este año, indicó que “en el 2007 estuve muy cerca de jugar por Olimpia”, añadiendo que no le faltó nada y que lo mejor fue “vestir la camiseta de la Selección Nacional”. La Pantera ahora espera la oportunidad de debutar como entrenador.

LA REVENTA. Los reportes de Fútbol a lo Grande (FALG) señalaron que no se avistaron los revendedores de las entradas en los alrededores del estadio. El sistema de venta vía online da resultado, comentaron.

INCIDENTES. En la previa se registraron un par de enfrentamientos entre hinchas y policías. Uno de ellos se reportó en las calles 21 Proyectada y EEUU (B° Republicano), por los que fueron demoradas varias personas. El otro se registró en el acceso de Graderías Norte. Simpatizantes de Cerro, muchos sin entradas, optaron por los empujones para evadir los controles de acceso, que obligó a las fuerzas de seguridad a cerrar los portones y hasta realizar disparos con balines de goma.