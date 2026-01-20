Esta es la cartelera de Champions League

Hoy, desde las 12:30, se disputarán un total de nueve compromisos correspondientes a la séptima fecha de la UEFA Champions League. Uno de los choques más prometedores será el duelo entre Real Madrid vs. Mónaco, en la capital española.

Kairat Almaty vs. Club Brujas levantarán el telón. Mientras que desde las 14:45, Bodo/Glimt vs. Manchester Cityanimarán el partido.

Posteriormente, en simultáneo,desde las 17:00, se desarrollarán los siete compromisos restantes: Real Madrid vs. Mónaco; Inter vs. Arsenal; Villarreal vs. Ajax; Tottenham vs. Borussia Dortmund; Sporting CP vs. PSG; Olympiacos vs. Bayer Leverkusen y el Copenhague vs. Napoli.