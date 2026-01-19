Erich Fortlage destacó en el Latinoamericano de golf

El paraguayo Erich Fortlage cumplió destacada participación en el marco del XI Latin America Amateur Championship de golf 2026, tras ocupar la tercera posición en la clasificación final, en la competencia que se celebró en Lima, Perú.

Fortlage firmó una tarjeta con 70 impactos, par de cancha, que sumado a los 71, +1 del primer día; más los 66, -4 en la segunda y los 70, par en el penúltimo, totalizó 277, -3.

El campeón fue el argentino Mateo Pulcini, en el tercer LAAC de su carrera, tras derrotar en hoyos extras al golfista venezolano Virgilio Paz Valdes.

Con relación a los otros representes del Team Paraguay, Benjamín Fernández finalizó este evento en la posición 22 con vueltas de 73, +3; 69, -1; 71, +1 y 73, +3 en el cierre del torneo, para un total de 286, +6.

Por su parte Franco Fernández, ocupó finalmente la posición 26, con un total de 288 impactos, +8 con jornadas de 73, +3; 74, +4; 67, -3 y 74, +4 respectivamente, mientras que Marcelo Ruiz cerró su participación en la posición 51, totalizando 299 golpes, +19 con sendos recorridos de 76, +6; 72, +2; 78, +8 y 73, +3.