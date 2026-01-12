Benjamín Fernández quedó en cuarto lugar en el Sudamericano

El golfista paraguayo Benjamín Fernández terminó en la cuarta posición la cuarta ronda del XX Campeonato Sudamericano de golf que desarrolló en la localidad de Nordelta, Buenos Aires, Argentina.

“Nuestro compatriota tuvo una excelente presentación en uno de los torneos más importantes del continente”, destacó la Secretaría Nacional de Deportes (SND) en sus redes sociales.

El paraguayo Benjamín Fernández defendía el titulo logrado en enero del año pasado en el campo del Sport Francés en Santiago de Chile. Terminó con -4, detrás del ecuatoriano Felipe Garcés, el inglés Tom Bastow (-7) y el mexicano José Safa /-6), y compartiendo el cuarto escalón con el argentino Franco Ricciardelli (-4).

Formaron parte del equipo paraguayo los hermanos Benjamín y Franco Fernández, Marcelo Ruiz, Lucas Martínez, Ezequiel Cabrera, Erich Fortlage, Agustín Frutos, Matías Koropeski, Kurt Suehsner, Miguel Ayala. En damas lo hicieron Victoria Livieres, que finalizó en el puesto 25, y Sol Mendoza, que concluyó en el 30.

La justa deportiva contó con la participación de los mejores jugadores sudamericanos y aquellos designados por Inglaterra, Irlanda, Gales, Escocia, Estados Unidos, Canadá, México, Costa Rica, Guatemala y Barbados.