El Dakar presenta su edición más larga y apuesta por Arabia Saudí

Dos etapas maratón y nuevos territorios no explorados hasta ahora en el desierto arábigo aguardan a los participantes que se lancen a la aventura que comenzará el 1 de enero en la King Abdullah Economic City, al borde del Mar Rojo, enclave financiero que también acogerá el final el 15 de enero.

El director general de ASO, Yann Le Moenner, reconoció que la actual situación geopolítica les ha llevado a abrir interrogantes, pero que siguen la actualidad al día y que por ahora tienen garantías de que la carrera podrá celebrarse en Arabia Saudí.

“Tenemos un socio sólido y comprometido que muestra su estabilidad en las últimas semanas. Es esencial para nosotros. Nuestro trabajo consiste en preparar el próximo Dakar. Nuestros equipos están sobre el terreno ultimando el recorrido”, agregó.

Tras un prólogo con salida y llegada en la King Abdullah Economic City, la caravana pondrá rumbo al norte, pasará por Alula y Hail, antes de derrotar hacia el este, destino a Al Duwudimi, para dirigirse al sur.

Bisha se convertirá entonces en el eje de varias etapas, con pasos por Wadi Ad-Dawasir y Al Bahan, antes de regresar a King Abdullah Economic City.

El piloto argentino de motos Luciano Benavídes, ganador de la última edición, se felicitó por que la de 2027 sea la edición más larga: “Los pilotos mejor preparados física y mentalmente estarán más en forma al final, es algo que me gusta”.

“A mí me gustan las jornadas largas y también las dos ‘maratón’ y el hecho de tener la segunda al final puede aportar cosas interesantes. Habrá menos información y estrategia y eso puede convertir la carrera en más palpitante”, agregó el de Salta (norte de Argentina), que el año pasado se apuntó tres etapas.

El director de la prueba, David Castera, aseguró que su objetivo pasa por mantener el suspense hasta el final como ya hicieron el año pasado, cuando, recordó, Benavídes se impuso en la última etapa y por tan sólo 2 segundos, “un hecho histórico”. EFE