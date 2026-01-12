Dakar 2026: Al Attiyah aguanta como líder

Variawa, de 20 años, protagonizó la sorpresa de la etapa, de 481 kilómetros de recorrido, el más largo del rally, y privó a Lategan de su segundo triunfo cuando nadie contaba con él, pero su progresión le permitió entrar en la meta con el menor tiempo en el final más reñido de lo que va de competición.

Tres segundos más contabilizó su compatriota, 29 el sueco Mattias Ekström (Ford) y 37 el estadounidense Seth Quintero (Toyota), mientras que Al Attiyah fue quinto a 1:16.

El español Carlos Sainz (Ford) llegó con once segundos más que el catarí, por lo que prosigue quinto en la general por detrás de Roma, que sale del podio después de ser noveno en la jornada, que empezó y concluyó en Wadi Ad Dawasir.

En una etapa en la que la diferencia de los diez primeros no superó los cuatro minutos, Roma entró a 3:38 del ganador, una desventaja que le deja a 9:37 de Al Attiyah, con lo que se complican sus opciones a la espera de las últimas cuatro etapas del rally, entre ellas, la segunda maratón de mañana, con trazados diferentes para coches y motos.

Después de que ayer, domingo, saboreara la victoria hasta que se le atragantó el último parcial, Lategan trató de desquitarse y durante buena parte de la etapa fue el ganador virtual.

En el último punto de cronometraje (kilómetro 448), el sudafricano mantenía un colchón suficiente como para subir a lo más alto del podio, pero el acelerón de Variawa le dejó con la miel en los labios y le permitió sumar su primer éxito en el Dakar, donde se estrenó en la edición de 2024.

El joven piloto salió 53 minutos después de Ekström, ganador en la jornada dominical, y estuvo fuera del top diez al inicio de la etapa, pero en el kilómetro 382 se situó a 1:53 de Lategan y en el último punto de control, la rebajó a 45 segundos.

El buen rendimiento de Lategan, que se sobrepuso a un pinchazo, le posibilitó hacerse con la tercera plaza en la general y rebajar su brecha con Al Attiyah, de quien le separan 6:08 minutos, mientras que Ekström está a cuatro minutos justos del catarí, tras arañarle 47 segundos.

A pesar de no ganar, el sudafricano sacó el lado positivo. “Era mejor para nosotros perder tiempo hoy para no tener que abrir mañana. Abrir sin las motos es una auténtica lotería. Ya lo vivimos con las piedras durante la primera semana y ahora lo viviremos desde la primera línea”, explicó al término de la etapa.

El líder de la general, que aspira a su sexto título en coches, estuvo también en la puja por la victoria, pero cometió un pequeño error cerca de la meta que le hizo perder sus posibilidades.

Al rodar junto a Al Attiyah en la segunda parte de la etapa, Roma también se vio arrastrado por la equivocación, lo que le penalizó a la hora de poder estar más cerca de los mejores de la jornada.

Las españolas Cristina Gutiérrez (Dacia) y Laia Sanz (Ebro) ocupan el puesto decimocuarto, a 59:46 de la cabeza, y vigésimo, a 1:27:58, respectivamente.

La nota negativa de la etapa la protagonizó el portugués Gonçalo Guerreiro en la categoría de SSV, al sufrir un accidente que le obligó a ser evacuado en helicóptero para someterse a pruebas radiológicas ante la sospecha de fractura, lo que le retiraría del rally cuando ocupaba el quinto puesto en la general.