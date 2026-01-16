Exhibición de Al-Attiyah con triunfo que sentencia en coches

Al volante del Dacia, Al-Attiyah completó la especial con un tiempo de 3:21:52, sacando a relucir un ritmo demoledor desde los primeros kilómetros. Sin la presión de tener que atacar, el líder se permitió ganar incluso cuando no lo necesitaba, metiendo 6:22 a su principal perseguidor, el español Nani Roma, y dejando el Dakar prácticamente cerrado a falta del trámite final.

Fue su segunda victoria de etapa en esta edición, pero probablemente la más simbólica, ya que decidió la carrera en un momento justo.

El catalán, escoltado por Ford con Romain Dumas ejerciendo labores tácticas, nunca pudo responder al vendaval del catarí. Roma rodó sólido, pero sin el punto necesario para inquietar al líder, y cruzó la meta octavo a 6:22, impotente ante un rival que rozó la perfección.

La diferencia en la general se amplía hasta los 15:02, una losa demasiado pesada para los escasos 105 kilómetros finales, para seguir segundo en la general.

Tras Al-Attiyah, Toby Price fue segundo a 1:25, confirmando el buen rendimiento de Toyota, mientras que Mattias Ekström volvió a firmar una de las grandes actuaciones del día. El sueco, abriendo pista, cedió sólo 1:49 y, lo que es más importante, logró desbancar a Sébastien Loeb del podio provisional. Ekström le endosó 3:24 al francés, una ventaja que le permite subir al tercer puesto de la general, aunque ambos quedan separados por apenas 0:29.

La etapa también dejó buenos registros de los hermanos Goczal y un discreto papel de Carlos Sainz, décimo a 7:45. Pero el foco estuvo en Al-Attiyah, que se queda a poco más de 100 kilómetros de conquistar su sexto Dakar y acercarse aún más a la leyenda de Stéphane Peterhansel.

Este sábado, el rally vivirá su último capítulo con una corta especial de 105 kilómetros a orillas del Mar Rojo, un paseo final hasta Yanbu que servirá para coronar definitivamente al rey del desierto.