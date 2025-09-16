16 sept. 2025
Champions League

El Arsenal amarga al Athletic el regreso a la Champions

El Arsenal, más concretamente la conexión Trossard-Martinelli, amargó este martes al Athletic su regreso a la Liga de Campeones once años después.

Septiembre 16, 2025 04:11 p. m. • 
Por Redacción D10
arsenal.jpg

Jugadores del Arsenal celebran un gol en la Champions League.

Foto: Gentileza

El Arsenal, más concretamente la conexión Trossard-Martinelli, amargó este martes al Athletic su regreso a la Liga de Campeones once años después, un partido de altura que engalanó San Mamés pero que cayó del lado inglés con tantos del brasileño y el belga en dos jugadas entre ellos a poco de saltar ambos al terreno de juego.

Abrió el marcador Gabriel Martinelli batiendo a Unai Simón en un mano a mano que le dejó un balón largo de Leandro Trossard y en el que ganó la carrera a Andoni Gorosabel y Aitor Paredes; y lo cerró Trossard con un remate raro tras el pase atrás en una colada por la izquierda de su compañero.

A Mikel Arteta le salió el plan con el que se presentó en La Catedral porque, primero, contuvo a un decidido Athletic y al final decidió el encuentro con los cambios.

A Ernesto Valverde, por su parte, le faltaron Nico Williams y Aymeric Laporte, y una mejor versión de Iñaki Williams y Oihan Sancet, para dar réplica a un rival de la entidad y el poderío de este Arsenal.

Valverde sorprendió con cambios inesperados en la alineación y con Iñaki Williams de nuevo de ‘9', algo por lo que el técnico rojiblanco opta ya esporádicamente. De hecho ha preferido en varias ocasiones adelantar a Berenguer cuando no ha salido con un delantero centro.

Más sorprendente fueron incluso los cambios en los laterales, Gorosabel y Adama por los titularísimos Areso y Yuri, y sobre todo la suplencia de Galarreta, el metrónomo del equipo. Probablemente el 0-1 del sábado en este mismo escenario ante el Alavés tuvo buena parte de la culpa de ello.

Enfrente, Arteta, todo lo contrario, salió con lo previsto en bloques de españoles, cuatro, e ingleses, tres.

En medio de un ambiente impresionante y un ruido ensordecedor, comenzó mejor el Athletic, que fue a por el Arsenal a su campo dirigido en medio campo por Jauregizar y dinamizado en ataque por Berenguer, quien salió en la banda derecha e intercambió posiciones con Navarro, que arrancó por la izquierda.

Un buen arranque rojiblanco que se tradujo más en llegadas que en ocasiones. Si acaso un disparo de Jauregizar que supuso la primera tarjeta del partido a Rice.

Mediado el primer tiempo se hizo con el control el Arsenal, que empezó a percutir por derecha con Madueke y a rematar con Gyökeres. El sueco disparó primero demasiado escorado hacia la posición de Simón y luego enganchó un buen cabezazo, a centro de Timber, que se le marchó fuera en lo que fue la mejor ocasión de su equipo hasta el descanso.

A Gyökeres tuvieron que ponerle un vendaje en la cabeza porque se hizo una brecha en un choque con su compañero Gabriel de la que le manó bastante sangre.

Se rehízo el Athetic en el tramo final de la primera mitad y Berenguer optó por disparar, demasiado cruzado, cuando tenía en buena posición a Navarro.

Un cabezazo alto de Sancet, a córner botado por Berenguer, cerró un primer tiempo intenso y con los dos equipos en una buena versión, aunque escaso de ocasiones de gol.

Continuó en la misma dinámica el choque a vuelta de vestuarios, aunque quizás un poco más roto y con llegadas a ambas áreas más continuas.

Abrió fuego Gyökeres con otro cabezazo, a centro de Rice; continuó el Athletic con una contra en la que Sancet no vio solo a Gorosabel; apareció Simón para detener dos disparos con sus dificultades de Medueke; Williams probó también a Raya; y Merino, con otro cabezazo, avanzó el 0-1 que logró Martinelli.

El brasileño, recién incorporado, aprovechó un pase largo de Trossard para batir en el mano a mano a Simon, al que le pasó el balón por debajo del cuerpo, después de ganar la carrera a Gorosabel y Paredes.

Fue un mazazo muy duro para el Athletic y un bálsamo para el Arsenal, que procuró controlar e juego y, cuando podía, buscar el 0-2. Un nuevo tanto que encontró con otra conexión entre Martinelli y Trossard. Esa vez fue el brasileño el sirvió, tras una gran colada por la izquierda, y el belga el que remató. Un disparo extraño que casi ni se vio por donde había entrado en la portería local.

- Ficha técnica:

0 - Athletic: Unai Simón; Gorosabel, Vivian, Paredes, Adama (Yuri, m.68); Jauregizar, Vesga (Rego, m.81); Berenguer, Sancet (Guruzeta, m.68), Robert Navarro (Unai Gómez, m.61; Serrano, m.81); e Iñaki Wiliiams .

2 - Arsenal: Raya; Timber, Mosquera, Gabriel, Calafiori (Hincapié, m.90); Zubimendi, Rice, Merino; Madueke (Norgaard, m.90), Eze (Martinelli, m.71) y Gyökeres (Trossard, m.65).

Goles: 0-1, m.72: Martinelli. 0-2, m.87: Trossard.

Árbitro: Donatas Rumsas (Lituania). Mostró tarjeta amarilla a los visitantes Rice (m.7) y Madueke (m.84).

Incidencias: Partido de la primera jornada de la Liga de Campeones disputado en San Mamés ante 51.059 espectadores. Entre ellos, unos 3.000 seguidores visitantes. EFE

Champions League Arsenal Athletic de Bilbao
Redacción D10
Más contenido de esta sección
GqVTicYWEAAjQUr.jfif
Champions League
PSG y Arsenal llaman a la puerta de la historia
Dos grandes de Europa, que no guardan en sus vitrinas ninguna Champions League, buscarán alcanzar su segunda final de la máxima competición continental y volver a llamar a la puerta de la historia.
Mayo 07, 2025 07:42 a. m.
 · 
Redacción D10
Hansi Flick
Champions League
Flick: “No quiero hablar mucho del árbitro”
El entrenador del Barcelona, Hansi Flick, ha lamentado, tras la derrota ante el Inter de Milán (4-3) que ha apeado a su equipo de disputar la final de la Liga de Campeones, que cada decisión “de 50-50" que ha tomado el árbitro ha sido a favor del conjunto italiano.
Mayo 06, 2025 08:27 p. m.
 · 
Redacción D10
Internazionale
Champions League
En una serie fantástica, el Inter elimina al Barcelona
El Barcelona rozó la gloria en San Siro. Puso al Inter contra las cuerdas y estuvo a escasos minutos de volver a la final de la Liga de Campeones, pero los goles de Acerbi en el minuto 93 y de Frattesi en la prórroga (4-3: 7-6, en el cómputo global) quebraron con crueldad el sueño blaugrana y permitieron a los italianos sacar el billete a Múnich, donde se enfrentarán al PSG o al Arsenal para disputar el título, la deseada ‘orejona’ que se les escapó en 2023.
Mayo 06, 2025 06:43 p. m.
 · 
Redacción D10
20250506_153441.jpg
Champions League
Inter vs. Barcelona: Paso a paso
Inter y Barcelona chocan en el Giuseppe Meaza por la semifinal revancha de la Champions League a partir de las 16:00.
Mayo 06, 2025 03:36 p. m.
 · 
Redacción D10
FBL-EUR-C1-BARCELONA-INTER MILAN
Champions League
Por un lugar en gran la final
En el Estadio San Siro de Milán, Italia, el Inter recibe hoy al Barcelona desde las 16:00, por la segunda semifinal de la Liga de Campeones, buscando el boleto a Munich, Alemania para la definición final, el 31 de mayo.
Mayo 06, 2025 07:17 a. m.
 · 
Redacción D10
GpzoqGPW8AAnLNX.jpg
Champions League
Lamine Yamal, primer menor de edad en marcar en una semifinal de la Copa de Europa
El delantero del Barcelona Lamine Yamal se convirtió este miércoles, en la ida de las semifinales de la Champions League ante el Inter de Milán (3-3), en el primer menor de edad en marcar en la historia de las semifinales de la máxima competición europea de clubes.
Abril 30, 2025 06:16 p. m.
 · 
Redacción D10
Carga Más