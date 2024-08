Durísima sanción para Mario Jara

El Tribunal Disciplinario de la APF impartió una fuerte sanción al DT Mario Jara por hechos de “violencia deportiva”, registrados durante un encuentro de la División Intermedia entre el Deportivo Santaní y el Club 12 de Junio de Villa Hayes.

Según los relatos de César Castro en Fútbol a lo Grande, Jara se encontraba nervioso y camino a los vestuarios le propinó varios golpes.

“Mario Jara me dio unos cuantos sopapos estaba muy alterado y cuando iba al vestuario le veo frente al vestuario y tiró unas trompadas. Nos separaron unos jugadores y el que inició todo aquí fue Mario Jara, no quería perjudicar con una denuncia”, expresó Castro en la 1080 AM.

Jara recibió una sanción del Tribunal Disciplinario, que lo inhabilita de poder ejercer la profesión por un plazo de 6 meses, al tiempo de imponerle una multa de 30 salarios mínimos (GS. 83.940.000) que deberá abonar en un periodo de 5 días desde la comunicación de la sanción.