Diego Gómez amplía la nómina de paraguayos que jugaron en Premier

No había, quizás, un escenario más emblemático que Old Trafford para hacer un debut en la Premier League. Es como para no olvidarlo jamás. Ese sueño de niño se hizo realidad este domingo en la carrera del paraguayo Diego Gómez, estandarte de la nueva Albirroja.

Fueron unos puñados segundos sobre el terreno de juego, pero los mismos se inmortalizarán en la memoria del ex mediocampista de Libertad y del Inter Miami de Estados Unidos.

El entrenador del equipo, el alemán Fabian Hürzeler, mandó al campo a Gómez, junto con Julio Enciso, a los 95 minutos cuando el partido estaba resuelto contra el Manchester United y cuando solamente faltaban por completarse tres de los ocho minutos de la adición.

Con su presencia en un partido oficial, el guaraní amplía a 12 la lista de paraguayos que jugaron en la Premier League, la liga más competitiva del mundo en la actualidad.

La nómina completa incluye a Diego Gavilán (Newcastle), Roque Santa Cruz (Blackburn Rovers

/Manchester City), Paulo da Silva (Sunderland), Antolín Alcaraz (Wigan/Everton), Cristian Riveros (Sunderland), Juan Manuel Iturbe (Bournemouth), Fabián Balbuena (West Ham), Miguel Almirón (Newcastle), Enso González (Wolverhampton Wanderers), Ramón Sosa (Nottingham Forest), Julio Enciso y Diego Gómez (Brighton).

FELICITADO. Julio Enciso, su ex compañero en el Guma, con quien vuelve a compartir vestuario en Inglaterra y en la Selección Paraguaya, felicitó al volante por este estreno.