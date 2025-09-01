01 sept. 2025
Fútbol de Salón

Debut con goleada de Paraguay en el Mundial

La Albirroja superó por 9-0 a Francia, en la competencia de fútbol de salón de la categoría 13 años.

Septiembre 01, 2025 07:17 p. m. • 
Por Redacción D10
paraguay c13

Integrantes del plantel de Paraguay en C13 de fútbol de salón.

Foto: Gentileza

La Selección paraguaya goleó a Francia por 9-0, en su estreno en la Copa Mundial Categoría 13 años de fútbol de salón, que se disputa en Ceará, Brasil.

La Albirroja plasmó superioridad de arranque, sacando una diferencia importante en su primer juego correspondiente al Grupo A.

Este martes, en la fecha 2, el duelo será contra Kenia (14:45) y cierra la fase de grupos este miércoles 3 contra México (14:30). En el Grupo A están: Brasil, Colombia, Canadá y Australia. Avanzan a las semifinales los dos mejores de cada serie, a jugarse el viernes 5 y la final será el sábado 6.

Fútbol de Salón Paraguay Brasil
Redacción D10
