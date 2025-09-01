Debut con goleada de Paraguay en el Mundial

La Selección paraguaya goleó a Francia por 9-0, en su estreno en la Copa Mundial Categoría 13 años de fútbol de salón, que se disputa en Ceará, Brasil.

La Albirroja plasmó superioridad de arranque, sacando una diferencia importante en su primer juego correspondiente al Grupo A.

Este martes, en la fecha 2, el duelo será contra Kenia (14:45) y cierra la fase de grupos este miércoles 3 contra México (14:30). En el Grupo A están: Brasil, Colombia, Canadá y Australia. Avanzan a las semifinales los dos mejores de cada serie, a jugarse el viernes 5 y la final será el sábado 6.