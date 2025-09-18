Villa Anita y Antequera se imponen en la primera fecha

Anoche en el club Fomento de barrio Obrero se disputó la primera fecha del Cuadrangular Final de la Divisional B, tercera categoría del salonismo metropolitano.

A primera hora, Antequera y Castro en un gran partido derrotó por 3-2 a Sancho para sumar sus primeros dos puntos en la competencia.

El duelo de fondo fue para Villa Anita por el marcador de 4-2 ante La 33 en una gran reacción del cuadro ñembyense que arrancó perdieron 2-0 el compromiso.

Las posiciones: Villa Anita 2, Antequera 2, Sancho 0 y La 33 0.

La próxima fecha se jugará este lunes 22 de septiembre con los siguientes duelos: Sancho vs. La 33 y Villa Anita vs. Antequera.

El campeón será el equipo que sume la mayor cantidad de puntos al término del Cuadrangular Final. Ascienden a la Divisional A el primero y el segundo.