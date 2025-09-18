18 sept. 2025
Fútbol de Salón

Villa Anita y Antequera se imponen en la primera fecha

Villa Anita y Antequera ganaron sus primeros partidos del Cuadrangular Final de la Divisional B de fútbol de salón.

Septiembre 18, 2025 10:15 a. m. • 
Por Redacción D10
WhatsApp Image 2025-09-18 at 10.07.47.jpeg

Villa Anita es serio candidato al título en la Divisional B.

Foto: Carlos Caballero

Anoche en el club Fomento de barrio Obrero se disputó la primera fecha del Cuadrangular Final de la Divisional B, tercera categoría del salonismo metropolitano.

A primera hora, Antequera y Castro en un gran partido derrotó por 3-2 a Sancho para sumar sus primeros dos puntos en la competencia.

El duelo de fondo fue para Villa Anita por el marcador de 4-2 ante La 33 en una gran reacción del cuadro ñembyense que arrancó perdieron 2-0 el compromiso.

Las posiciones: Villa Anita 2, Antequera 2, Sancho 0 y La 33 0.

La próxima fecha se jugará este lunes 22 de septiembre con los siguientes duelos: Sancho vs. La 33 y Villa Anita vs. Antequera.

El campeón será el equipo que sume la mayor cantidad de puntos al término del Cuadrangular Final. Ascienden a la Divisional A el primero y el segundo.

Villa Anita Antequera Fútbol de Salón
Redacción D10
