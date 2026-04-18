19 abr. 2026
Fútbol Internacional

Cunha rehabilita al United y el Chelsea toca fondo

El brasileño Matheus Cunha fue el único que encontró el acierto en Stamford Bridge y su gol al borde del descanso sacó del bache a su equipo, el Manchester United, y acentuó la crisis del Chelsea, que sumó su cuarta derrota seguida en un duelo clave por los puestos de Liga de Campeones (0-1).

Abril 18, 2026 06:18 p. m. • 
Por Redacción D10
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El United celebró con el tanto de Cunha.

Foto: @ManUtd

Era un duelo clave por instalarse en la parte alta. Especialmente para el Chelsea, que encadenó cuatro derrotas seguidas por primera vez desde marzo de 1998.

El cuadro de Liam Rosenior, el que más derrotas -siete- ha encajado desde principio de marzo en las cinco grandes ligas en todas las competiciones, se topó con su falta de acierto y con los palos. Tres veces se estrellaron en los postes los jugadores del equipo londinense, que se hicieron acreedores a un marcador más benévolo pero que volvieron a fracasar.

La lesión prematura del brasileño Estevao, al cuarto de hora, después de una carrera, una dolencia muscular, limitó los argumentos del equipo de Stamfrod Bridge, que pudo tomar ventaja a los once minutos. El joven extremo sudamericano tiró al poste izquierdo en una rápida transición. Después llegó su lesión.

La retirada del campo de Estevao fue un palo para el conjunto de Rosenior, que recurrió a Alejandro Garnacho, de cara ante su exequipo. Aún así, tuvo la de Enzo Fernandez a la media hora, un poco antes de que una buena jugada por la derecha de Bruno Fernandes acabara con un centro al área. Llegó desde atrás Matheus Cunha, que de primeras mandó la pelota a la red.

Fue un mazazo justo antes del intermedio. Después, se enredó en su propio dominio el Chelsea, que pudo igualar con un cabezazo al travesaño de Liam Delap y otro posterior de Wesley Fofana, también al larguero. Entre ambas, una gran intervención de Robert Sánchez en un balón que se envenenó en el área londinense.

Un tiro desde la frontal a cinco minutos del final de Moisés Caicedo rozó el palo. Fue otra del Chelsea, que se quedó a las puertas de una igualada necesaria, anclado en el sexto puesto, a cuatro puntos del Liverpool.

El United se mantiene en el podio, con tres de renta sobre el Aston Villa y a seis del Manchester City, con dos partidos menos.

-- Ficha técnica

0 - Chelsea: Robert Sánchez; Malo Gusto (Josh Acheampong, m.81), Wesley Fofana (Trevoh Chalobah, m.81), Jorrel Hato, Marc Cucurella; Moisés Caicedo, Enzo Fernández (Romeo Lavia, m.88); Estevao (Alejandro Garnacho, m.16), Cole Palmer, Pedro Neto; y Liam Delap.

1 - Manchester United; Senne Lammens; Diogo Dalot, Noussair Mazraoui, Ayden Heaven, Lucas Shaw; Casemiro, Kobbie Mainoo; Bryan Mbeumo (Joshua Zirkzee, m.87), Bruno Fernandes, Matheus Cunha (Mason Mount, m.1); y Benjamin Sesko (Amad Diallo, m.80).

Gol: 0-1, m.44: Matheus Cunha

Árbitro: Michael Oliver. Mostró tarjeta amarilla a Matheus Cunha, Mason Mount y Kobbie Mainoo, del Manchester United, y a Jorrel Hato, del Chelsea.

Incidencias: encuentro correspondiente a la trigésima tercera jornada de la Premier League disputado en el estadio Stamford Bridge de Londres.

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