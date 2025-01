Cristian Riveros evoca momentos de gloria

Cristian Miguel Riveros Núñez (J. Augusto Saldívar, 16 de octubre de 1982) puso fin a su exitosa carrera deportiva de 27 años. Desde su retiro reciente repasó momentos de gloria y dio detalles de sus desafíos inmediatos en una amena charla con Fútbol a lo Grande.

En comunicación con radio Monumental 1080 AM, aseguró que después de analizar y pensar bien tomó una decisión que no fue fácil, “pero es la correcta, en el momento correcto”.

“Me voy muy tranquilo, creo que es una decisión correcta en el momento correcto. Si es por el deseo uno no quiere que se termine, pero esto no es eterno, en algún momento tiene que terminar. El físico dice que es hasta aquí", remarcó el ahora ex jugador.

En 27 años de trayectoria, Cristian Riveros guarda como momento especial su etapa en la Albirroja, con la que realizó 16 anotaciones, cifra que lo ubica en el tercer lugar de goleadores, por detrás de Roque Santa Cruz (32) y José Saturnino Cardozo (25).

“Realmente es difícil decir un partido, un gol, porque fueron demasiados años. Yo digo que me quedo con la selección, fue el pico más alto de mi carrera, lo que me hizo sentirme realizado como profesional”, remarcó.

Feliz en casi todos los sitios por los que estuvo, y eligiendo a Gerardo Tata Martino como el entrenador más influyente de su carrera, Riveros se retiró sin cuentas pendientes. “Uno siempre quiere más, pero sonaría a un reclamo, agradecido con todo lo que hice, fue para todo lo me dio”, comentó.

ELOGIO. En otro momento de la charla, CR16 analizó el momento del equipo de Gustavo Alfaro. “Hoy por hoy la selección tiene mucha más calidad que en nuestra época”, comentó.

Y, a renglón seguido, elogió a Diego Gómez, un hombre que juega en su posición y que recientemente fue transferido a la Premier League. “Es un volante que marca, distribuye, mete pases filtrados, tiene pegada, es el jugador más completo. Es una figura clave”, refirió.

FUTURO. Por último, habló de su futuro y de la continuidad en el mundo del fútbol. “Posiblemente me quede en el club (Libertad). La dirección técnica todavía no, es un momento muy inmediato, más adelante no sé. No tengo nada específico aún”, manifestó.

Por el momento disfrutará una semana de descanso con su familia en el exterior y después analizará mejor los pasos que dará como entrenador de inferiores, mánager o saltará a la comunicación deportiva, algo que siempre le sedujo.

“Siento que eso me gustaría, todo lo que rodea el fútbol. Hablar de fútbol me gusta, me apasiona. Es una posibilidad”, sentenció el hombre que integra el top 7 de jugadores que disputaron 100 o más partidos con la camiseta nacional, con 102 presencias, con Justo Villar (119), Roque (112), Carlos Gamarra (110), Roberto Acuña (100) y Denis Caniza (100).

TRAYECTORIA. Se inició en 1997 en el Cristóbal Colón JAS de su ciudad natal. En 1999 pasó al Club Tacuary donde se consagró campeón de la Segunda de Ascenso (hoy Primera B).

En 2000 pasó al Sportivo San Lorenzo y para la temporada 2003 es adquirido nuevamente por Tacuary, que había ascendido a Primera División. A Libertad llegó en el 2005 y ganó dos títulos (2006 y 2007).

Dio el salto al exterior en el 2007 fichando por Cruz Azul de México. Luego tuvo pasos por la Premier League de Inglaterra, el fútbol turco y Brasil. Volvió a Paraguay en 2015 para vestir la casaca de Olimpia por 3 años. En 2018 regresó a Libertad, y tras un breve paso por Nacional (2020-2021), decidió volver en 2022 al Gumarelo para retirarse.