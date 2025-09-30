30 sept. 2025
Champions League

Champions League: Se pone en marcha la segunda fecha

La segunda jornada de la Fase de liga de la Champions League comienza este martes con duelos imperdibles, a partir de las 13:45.

Septiembre 30, 2025 11:24 a. m. • 
TOPSHOT-FBL-EUR-C1-REAL MADRID-MARSEILLE

Kylian Mbappé anotó los dos goles del cuadro merengue en la fecha pasada.

THOMAS COEX/AFP

La Champions League continuará este día tras una semana de descanso. Este martes se pone en marcha la segunda fecha de la Fase de liga. Hay dos encuentros a las 13:45, mientras que los otros cuatro restantes se iniciarán a las 16:00.

Champions League – Fecha 2

-Kairat vs. Real Madrid

Estadio: Central

Hora: 13:45

-Atalanta vs. Club Brujas

Estadio: Gewiss Stadium

Hora: 13:45

-Marsella vs. Ajax

Estadio: Orange Vélodrome

Hora: 16:00

-Inter vs. Slavia Praga

Estadio: Giuseppe Meazza

Hora: 16:00

-Chelsea vs. Benfica

Estadio: Stamford Bridge

Hora: 16:00

-Galatasaray vs. Liverpool

Estadio: Rams Park

Hora: 16:00

Copenhague Bayer Leverkusen
Champions League
El Leverkusen salva un empate en un alocado final en Copenhague
Un gol en propia puerta del brasileño Gabriel Pereira permitió al Bayer Leverkusen sacar este jueves un empate 2-2 en su visita al Parken, un resultado muy generoso para los méritos del equipo alemán y que castigó a un Copenhague que ya acariciaba el triunfo.
Septiembre 18, 2025 04:07 p. m.
Redacción D10
inter.jpg
Champions League
Thuram diluye el recuerdo de Cruyff
El francés Marcus Thuram, con un doblete de cabeza en dos saques de esquina (0-2), apagó este miércoles el recuerdo del neerlandés Johan Cruyff en Ámsterdam.
Septiembre 17, 2025 06:39 p. m.
FBL-EUR-C1-LIVERPOOL-ATLETICO MADRID
Champions League
Liverpool vence en el último minuto al Atlético de Madrid
Cuando la proeza del Atlético de Madrid y Marcos Llorente causaba frustración en Anfield, Virgil Van Dijk se elevó por encima de Robin Le Normand, conectó el cabezazo ganador en el minuto 92 y arruinó la reacción del equipo rojiblanco.
Septiembre 17, 2025 06:36 p. m.
FBL-EUR-C1-PSG-ATALANTA
Champions League
El PSG prolonga la fiesta ante el Atalanta
El PSG de Luis Enrique abrillantó su corona europea con una nítida victoria este miércoles en el Parque de los Príncipes ante el Atalanta de Bérgamo (4-0).
Septiembre 17, 2025 06:09 p. m.
FBL-EUR-C1-BAYERN MUNICH-CHELSEA
Champions League
Kane devuelve al Chelsea a la tierra
Harry Kane, viejo conocido del Chelsea, devolvió a los ‘Blues’ a la tierra, demostrándoles que la Champions League es más complicada que el Mundial de Clubes de la FIFA y les derrotó con un doblete en la jornada inaugural de la competición.
Septiembre 17, 2025 06:05 p. m.
Olympiacos Pafos
Champions League
La resiliencia del Pafos desespera al Olympiacos
El Pafos chipriota se estrenó en la Liga de Campeones con un empate en su visita al Olympiacos griego (0-0), que no fue capaz de superar el ejercicio de resiliencia del conjunto chipriota, capaz de aguantar el marcador con un hombre menos durante sesenta minutos por la expulsión de Bruno.
Septiembre 17, 2025 04:47 p. m.
Redacción D10
