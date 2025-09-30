Champions League: Se pone en marcha la segunda fecha

La Champions League continuará este día tras una semana de descanso. Este martes se pone en marcha la segunda fecha de la Fase de liga. Hay dos encuentros a las 13:45, mientras que los otros cuatro restantes se iniciarán a las 16:00.
Champions League – Fecha 2
-Kairat vs. Real Madrid
Estadio: Central
Hora: 13:45
-Atalanta vs. Club Brujas
Estadio: Gewiss Stadium
Hora: 13:45
-Marsella vs. Ajax
Estadio: Orange Vélodrome
Hora: 16:00
-Inter vs. Slavia Praga
Estadio: Giuseppe Meazza
Hora: 16:00
-Chelsea vs. Benfica
Estadio: Stamford Bridge
Hora: 16:00
-Galatasaray vs. Liverpool
Estadio: Rams Park
Hora: 16:00