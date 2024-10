Calendario listo para el cuadrangular final

La primera fecha será mañana, con los juegos en simultáneo, desde las 19:30: Deportivo San José recibirá a Félix Pérez Cardozo en el estadio León Coundou y Colonias Gold se cruzará ante Olimpia Kings en el estadio Ka’a Poty de la ciudad de Obligado.

El lunes 7 se disputarán los siguientes juegos: Colonias Gold vs. San José y Olimpia vs. Félix Pérez Cardozo; y el jueves 10 con Olimpia Kings vs. San José y Félix Pérez Cardozo vs. Colonias Gold. Las revanchas serán el lunes 14, jueves 17 y lunes 21.