Bruno Guimarães se queja de la rigidez de la Conmebol

Bruno Guimarães, centrocampista de la selección brasileña, se quejó este domingo de la rigidez de la Conmebol con el tiempo de los descansos en los partidos de la Copa América, lo que ha derivado en sanciones a cuatro seleccionadores por el “ingreso tardío en la cancha” de sus equipos.

“Tenemos a alguien que está mirando el cronómetro en el intervalo, pero creo que la Conmebol tiene cosas más importantes de las que preocuparse que eso”, afirmó el pivote del Newcastle en una rueda de prensa en vísperas de medirse a Colombia en la tercera y última jornada del Grupo D, en Santa Clara (California).

La rigurosidad con los tiempos del órgano rector del fútbol sudamericano, organizador de la Copa América, ha acarreado suspensiones de un partido a los técnicos de Argentina, Lionel Scaloni; Chile, Ricardo Gareca; Venezuela, Fernando Batista; y Uruguay, Marcelo Bielsa.

Guimarães confirmó que la Confederación Sudamericana de Fútbol (Conmebol) les ha informado que serán rigurosos con los tiempos del descanso y transmitido las posibles consecuencias en caso de no cumplir con los plazos.

“No queremos perder a nuestro entrenador. No queremos superar el tiempo. A los 11 minutos salimos corriendo al campo para no perder a nadie en este camino”, declaró el centrocampista.

El seleccionador sancionado, además de no poder dirigir a su selección en el siguiente partido, tampoco puede participar en las ruedas de prensa oficiales previa y después del partido.

Brasil, ¿favorita o no?

Guimarães también reivindicó en rueda de prensa la historia de la Canarinha y afirmó que ser o no favoritos en la Copa América “no cambia absolutamente nada”, con miras al duelo con Colombia, que encadena 25 partidos invicto.

“Creo que tal vez Brasil no es favorita, pero es muy respetada por todo lo que tiene”, expresó.

“Ya jugué muchas veces siendo favorito y perdí, y jugué muchas veces no siendo favorito y gané. Eso no cambia absolutamente nada para nosotros. Dejemos que los otros sean favoritos, que si salimos campeones, no importará”, completó.

En este sentido, consideró que Brasil también es un rival “al que nadie se quiere enfrentar”.

“Tenemos que mantener los pies en el suelo. Somos un grupo joven que tiene mucho que mostrar, que queremos continuar mostrando, y la Copa América es un gran test” de cara al futuro, apuntó.

Colombia, ya clasificada para los cuartos de final, buscará retener el liderato del Grupo D y mantener su racha de partidos invicto, que está en 25, a dos de igualar su récord histórico, ante Brasil, en el Levi’s Stadium de Santa Clara (California). EFE